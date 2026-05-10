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EA7 World Legends Padel Tour 2026: Bent e Gayle trionfano a Londra e volano alle Finals di Dubai

Sconfitta, all'atto conclusivo del prestigioso torneo, la coppia formata da Shevchenko e Cafu
4 min
TagsEA7 World Legends Padel Tour

LONDRA (INGHILTERRA) - A Londra, sui campi di Padel Hub, nella terza tappa di EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR 2026, circuito di padel riservato alle Legends dello sport il cui presidente è Alessandro Moggi, hanno trionfato Darren Bent, ex attaccante di Tottenham (con cui ha vinto la Coppa di Lega), Sunderland, Aston Villa e della Nazionale inglese, e Dwight Gayle, ex attaccante di Newcastle e Crystal Palace. Il loro successo è stato consacrato dalla vittoria in finale - 9-3 il risultato - contro la coppia più attesa dalle centinaia di tifosi presenti, quella formata dal Pallone d’Oro Andriy Shevchenko e dal mito inglese John Terry, storico capitano del Chelsea, dell’Inghilterra, un difensore che ha scritto in maniera indelebile il proprio nome nella storia del calcio.

Terry: "Due giorni incredibili, questi tornei fanno bene a noi ex calciatori"

"Sono stati due giorni incredibili – ha dichiarato Terry alla fine del torneoe ancora una volta gli organizzatori si sono superati. Andriy è stato un compagno di partite perfetto, ma dall’altra parte del campo, in finale, abbiamo incontrato una coppia che ha meritato di vincere. Questi sono tornei che fanno bene a noi ex calciatori, perché ci divertiamo e ci aiutano ad allenare la competitività, che non passa mai...".

Bent e Gayle volano alle Finals di Dubai

Grazie al successo londinese, Bent e Gayle si sono qualificati alle Finals di EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR, in programma il prossimo novembre a Dubai, raggiungendo nella lista degli iscritti i vincitori delle tappe di Milano e New York: Ivan Rakitic, Vincent Candela, Luca Toni, Luca Ceccarelli. La partita in assoluto più combattuta è stata la semifinale fra Terry e Shevchenko da una parte e Roberto Di Matteo (Campione d’Europa sulla panchina del Chelsea) e Jimmy Floyd Hasselbaink (due volte miglior marcatore della Premier League con Leeds e Chelsea) dall’altra: 9-8 il finale per i primi, dopo oltre un’ora di gioco. Al via del torneo londinese tante altre stelle, compresi Carlo Cudicini e Peter Cech, che hanno costruito due grandi carriere in porta. Cech, con Chelsea e Arsenal, ha vinto in totale 18 trofei. La prossima tappa dell’EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR sarà in programma a Istanbul, in Turchia, il 6 e 7 giugno.

London Open, i risultati

Girone di qualificazione

Terry-Shevchenko b. Morris-O’Hara 9-3

Morris-O’Hara b. Le Saux-Sidwell 9-5

Gayle-Bent b. Cudicini-Cech 9-1

Terry-Shevchenko b. Le Saux-Sidwell 9-0

Hasselbaink-Di Matteo b. Cudicini-Cech 9-7

Gayle-Bent b. Hasselbaink-Di Matteo 9-5

Semifinali

Terry-Shevchenko b. Hasselbaink-Di Matteo 9-8

Gayle-Bent b. Cudicini-Cech*** 9-2

Finale

Gayle-Bent b. Terry-Shevchenko 9-3

***Cudicini-Cech ripescati in semifinale, a causa del ritiro di Morris-O’Hara, per l’infortunio di Morris

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