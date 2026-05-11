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lunedì 11 maggio 2026
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Il padel protagonista a Roma con il 1° Torneo Agisi riservato ai dentisti

Il padel protagonista a Roma con il 1° Torneo Agisi riservato ai dentisti

Venti coppie appartenenti al mondo dell'odontoiatria si sono sfidate in un campionato speciale che ha regalato tanti premi
2 min

Grande successo per il 1° Torneo Padel Agisi M.Project, andato in scena sabato scorso nella splendida cornice del Ponte Milvio Tennis Club, teatro di una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della convivialità. L’evento, patrocinato da AGISI – associazione che riunisce oltre 100 odontoiatri del panorama romano e laziale – ha visto la partecipazione di oltre 20 coppie appartenenti al mondo dell'odontoiatria, regalando incontri spettacolari e un clima di grande entusiasmo favorito anche da una splendida giornata di sole. Al termine del torneo si sono svolte le premiazioni dei vincitori e dei premi speciali assegnati dai partner dell’iniziativa. Nel torneo Gold, premiato da Nobel Biocare, a conquistare il primo posto è stata la coppia composta da Pirelli e Di Stolfo. Nel torneo Silver, premiato dal laboratorio Wilocs, vittoria per la coppia Moscato-Corpina. Nel torneo Bronze, premiato da Tila Institute Health & Beauty, successo per la coppia Ciavarro-Ciavarro. Spazio anche ai riconoscimenti individuali:

Premio Eleganza Altex, assegnato a Elena Magrellini

Premio Gioventù Sigma Dentale, assegnato a Giorgia Pellegrini;

Premio Intraprendenza Maison Fesi, assegnato a Benedetta Filippucci; Premio

Originalità DentUp , assegnato a Chiara Faini.

Le premiazioni sono state svolte dal Presidente AGISI Dr. Maurizio Grande e dal Vice Presidente Dr. Vittorio Giannelli, che hanno sottolineato l’importanza di iniziative capaci di unire sport, socialità e condivisione professionale. Il 1° Torneo Padel Agisi si chiude così con un bilancio estremamente positivo, confermandosi come un appuntamento destinato a crescere e a diventare un punto di riferimento nel panorama degli eventi sportivi e relazionali del territorio romano.

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