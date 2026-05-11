Il padel protagonista a Roma con il 1° Torneo Agisi riservato ai dentisti

Grande successo per il 1° Torneo Padel Agisi M.Project, andato in scena sabato scorso nella splendida cornice del Ponte Milvio Tennis Club, teatro di una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della convivialità. L’evento, patrocinato da AGISI – associazione che riunisce oltre 100 odontoiatri del panorama romano e laziale – ha visto la partecipazione di oltre 20 coppie appartenenti al mondo dell'odontoiatria, regalando incontri spettacolari e un clima di grande entusiasmo favorito anche da una splendida giornata di sole. Al termine del torneo si sono svolte le premiazioni dei vincitori e dei premi speciali assegnati dai partner dell’iniziativa. Nel torneo Gold, premiato da Nobel Biocare, a conquistare il primo posto è stata la coppia composta da Pirelli e Di Stolfo. Nel torneo Silver, premiato dal laboratorio Wilocs, vittoria per la coppia Moscato-Corpina. Nel torneo Bronze, premiato da Tila Institute Health & Beauty, successo per la coppia Ciavarro-Ciavarro. Spazio anche ai riconoscimenti individuali: