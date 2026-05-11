Mediolanum, spettacolo al Ponte Milvio Tennis Club: sport, VIP e grande padel
Una domenica di sport, spettacolo e convivialità quella andata in scena ieri al Ponte Milvio Tennis Club, teatro di un riuscitissimo torneo targato Mediolanum che ha richiamato appassionati, protagonisti dello sport e volti noti del panorama italiano.
Il torneo è stato organizzato dal family office di Banca Mediolanum composto da Mario Viola, Riccardo Carchella, Edoardo Milani e Anna Viola.
Sono state ben 20 le coppie partecipanti che, nell’arco dell’intera giornata, si sono sfidate sui campi del club romano in un torneo caratterizzato da grande equilibrio, partite combattute e un’atmosfera di autentica festa sportiva. Il livello tecnico si è confermato molto alto, ma a rendere speciale l’evento è stato soprattutto il clima di amicizia e condivisione che ha accompagnato ogni match.
Tra i protagonisti presenti anche numerosi VIP e personaggi del mondo dello sport, a testimonianza di quanto il padel continui a conquistare campioni e personalità di primo piano. Sui campi del Ponte Milvio si sono infatti visti, tra gli altri, il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, in campo con il Presidente della Federazione Internazionale Padel Luigi Carraro; il padrone di casa Dario Marcolin, ex calciatore e oggi opinionista DAZN, insieme a tanti altri volti noti come l’ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella, l'inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione, gli ex calciatori Guerino Gottardi e Fernando Orsi (quest'ultimo con una tifosa d'eccezione in tribuna, la figlia e nazionale italiana di padel Carolina), Nikolas Mihajlovic, figlio del compianto Sinisa e il consigliere di Roma Capitale Valerio Casini.
La manifestazione ha confermato ancora una volta il momento d’oro del padel in Italia: uno sport capace di unire agonismo e divertimento, coinvolgendo atleti professionisti, ex campioni e semplici appassionati in eventi sempre più partecipati e spettacolari.
Il torneo al Ponte Milvio Tennis Club si è distinto non solo per l’organizzazione impeccabile, ma anche per l’energia positiva respirata dentro e fuori dal campo. Tra scambi spettacolari, sorrisi e grande partecipazione del pubblico, l'evento si è trasformato in una vera celebrazione dello sport e dello spirito del padel.
Elenco coppie partecipanti
· Carraro Luigi — Lollobrigida Francesco
· Vezzoni Nicolò — Ingafù Luca
· Palamara Luca — Casini Valerio
· Fisichella Giancarlo — Petrangeli Fabio
· Mihajlovic Nikolas — Andreucci Filippo
· Veneziani Niccolò — Boccacani Francesca
· Murino Valerio — Carchella Augusto
· Pirelli Massimo — Marcolin Dario
· Errore Rodolfo — Orsi Fernando
· Di Stefano Leonardo — Ghione Jimmy
· Giustozzi Diego — Mancino Marco
· Comito Christian — Benedetto Davide
· Cascavilla Alessandro — Cascavilla Mario
· Gottardi Guerino — Metalli Leonardo
· Fabbri Andrea — Carchella Francesco
· Gazzella Mario — Carchella Bernardo
· Melandri Matteo — Cesaroni Fabrizio
· Bonolis Paolo — Di Provvido Roberto
· Cassese Antonio — Tucci Riccardo
· Fraccastoro Giorgio — Simone Manfredi