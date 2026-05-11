Mediolanum, spettacolo al Ponte Milvio Tennis Club: sport, VIP e grande padel

Una domenica di sport, spettacolo e convivialità quella andata in scena ieri al Ponte Milvio Tennis Club, teatro di un riuscitissimo torneo targato Mediolanum che ha richiamato appassionati, protagonisti dello sport e volti noti del panorama italiano.

Il torneo è stato organizzato dal family office di Banca Mediolanum composto da Mario Viola, Riccardo Carchella, Edoardo Milani e Anna Viola.

Sono state ben 20 le coppie partecipanti che, nell’arco dell’intera giornata, si sono sfidate sui campi del club romano in un torneo caratterizzato da grande equilibrio, partite combattute e un’atmosfera di autentica festa sportiva. Il livello tecnico si è confermato molto alto, ma a rendere speciale l’evento è stato soprattutto il clima di amicizia e condivisione che ha accompagnato ogni match.

Tra i protagonisti presenti anche numerosi VIP e personaggi del mondo dello sport, a testimonianza di quanto il padel continui a conquistare campioni e personalità di primo piano. Sui campi del Ponte Milvio si sono infatti visti, tra gli altri, il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, in campo con il Presidente della Federazione Internazionale Padel Luigi Carraro; il padrone di casa Dario Marcolin, ex calciatore e oggi opinionista DAZN, insieme a tanti altri volti noti come l’ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella, l'inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione, gli ex calciatori Guerino Gottardi e Fernando Orsi (quest'ultimo con una tifosa d'eccezione in tribuna, la figlia e nazionale italiana di padel Carolina), Nikolas Mihajlovic, figlio del compianto Sinisa e il consigliere di Roma Capitale Valerio Casini.

La manifestazione ha confermato ancora una volta il momento d’oro del padel in Italia: uno sport capace di unire agonismo e divertimento, coinvolgendo atleti professionisti, ex campioni e semplici appassionati in eventi sempre più partecipati e spettacolari.

Il torneo al Ponte Milvio Tennis Club si è distinto non solo per l’organizzazione impeccabile, ma anche per l’energia positiva respirata dentro e fuori dal campo. Tra scambi spettacolari, sorrisi e grande partecipazione del pubblico, l'evento si è trasformato in una vera celebrazione dello sport e dello spirito del padel.