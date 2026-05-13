La Sicilia punta sul padel giovanile: "Tra i più piccoli i numeri sono in aumento"

Circuito

A livello nazionale il padel giovanile si sviluppa attraverso un circuito riservato agli under, articolato in quattro tappe distribuite durante l’anno sportivo. Ogni regione organizza il proprio percorso qualificante che conduce prima al master regionale e successivamente al master nazionale, momento conclusivo della stagione dedicato ai migliori giovani talenti italiani. In Sicilia il circuito ha preso il via a marzo con la prima tappa allo Star Padel di Floridia, per poi proseguire ad aprile al Country Time Club di Palermo, dove nei giorni scorsi si è disputato il secondo appuntamento stagionale. La terza tappa sarà la più prestigiosa dell’intero calendario: la “tappa de Oro” nazionale in programma a Roma dal 1° al 7 giugno durante il Premier Padel, evento che permetterà ai giovani siciliani di confrontarsi con i migliori coetanei provenienti da tutta Italia. L’ultima tappa regionale si giocherà invece a settembre al Prestige di Catania. Le competizioni coinvolgono le categorie under 12 maschile, under 14 maschile e under 16-18 maschile e femminile. Ogni tappa assegna punti validi per il ranking che determinerà l'accesso alle fasi finali regionali e nazionali.

Lavoro di squadra

A confermare la crescita del movimento è Alberto Piraino, coordinatore regionale padel per la Sicilia e componente del settore tecnico nazionale: «L’obiettivo è coinvolgere nel circuito anche gli under 10, iniziando dalla Coppa delle Regioni. I bambini iniziano sempre più piccoli a praticare padel e i numeri sono in grande aumento. Nelle tappe di marzo e aprile abbiamo registrato una media di cento iscritti per ogni torneo. Per Roma c’è grande attesa perché i ragazzi avranno la possibilità di confrontarsi con coetanei provenienti da tutta Italia». Piraino sottolinea anche il lavoro svolto dietro le quinte dal settore tecnico: «Il nostro lavoro è soprattutto di squadra. Seguiamo con attenzione la crescita dei ragazzi all’interno del circuito». Intanto il movimento siciliano si prepara a un altro appuntamento importante. Nel prossimo weekend, infatti, il circolo R2 di Bagheria ospiterà i campionati siciliani Assoluti. La struttura dell’ex calciatore di Palermo, Napoli e Juventus Leandro Rinaudo sarà teatro delle sfide che assegneranno i titoli regionali. «Siamo pronti ad assistere a un grande spettacolo - conclude Piraino - perché questo rappresenta il futuro del padel siciliano».