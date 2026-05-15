Nasce PRIME PADEL FC: grandi nomi del calcio in un evento esclusivo tra sport e spettacolo
Tanti i grandi nomi del calcio italiano e internazionale che scenderanno in campo: Francesco Totti, Diego Perotti, Vincent Candela, Davide Moscardelli, Alessio Cerci, Daniele Conti, Stefano Fiore, Jimmy Maini, Andrea Conti, Alessio Scarchilli
Roma si prepara ad accogliere la prima edizione del PRIME PADEL FC, il nuovo format sportivo che unisce il mondo del calcio e quello del padel, in un’esperienza innovativa dedicata a competizione, spettacolo e intrattenimento. L’evento si svolgerà il 21 maggio, a partire dalle ore 10:00, all’Eschilo Sporting Village (Via Eschilo, 85, 00125 Roma RM).
Tanti i grandi nomi del calcio italiano e internazionale che scenderanno in campo: Francesco Totti, Diego Perotti, Vincent Candela, Davide Moscardelli, Alessio Cerci, Daniele Conti, Stefano Fiore, Jimmy Maini, Andrea Conti, Alessio Scarchilli, ma anche content creator e, più in generale, ospiti del panorama sportivo e social.
PRIME PADEL FC nasce da un’idea di Diego Perotti, Jimmy Maini, Emanuele Barigelli e Francesco Cataldo con l’obiettivo di creare un format capace di unire sport, intrattenimento e connessione autentica tra atleti e pubblico. Un format pensato per valorizzare non solo la componente agonistica ma anche quella umana e mediatica dell’evento e dare vita a un appuntamento capace di raccontare lo sport in modo moderno, autentico e vicino alle nuove generazioni, mantenendo intatti i valori di amicizia, competizione e appartenenza che hanno reso grande il calcio. Non solo partite, dunque, ma un’esperienza costruita attorno ai protagonisti, alle emozioni e ai contenuti digitali: sfide, storytelling, backstage e coinvolgimento diretto dei fan saranno parte integrante del progetto.
“Per tanti ex calciatori, il padel oggi è diventato anche un modo per riempire il vuoto lasciato dal calcio”, racconta Diego Perotti, Co-Founder del format e protagonista in campo durante l’evento. “Ti permette di ritrovare ex compagni, condividere momenti, rivivere certe sensazioni che provavi nello spogliatoio e in campo. Giocare ancora insieme è un modo per portare avanti quei ricordi e mantenere vivo qualcosa che il calcio ti lascia dentro per sempre”.
Tanti i grandi nomi del calcio italiano e internazionale che scenderanno in campo: Francesco Totti, Diego Perotti, Vincent Candela, Davide Moscardelli, Alessio Cerci, Daniele Conti, Stefano Fiore, Jimmy Maini, Andrea Conti, Alessio Scarchilli, ma anche content creator e, più in generale, ospiti del panorama sportivo e social.
PRIME PADEL FC nasce da un’idea di Diego Perotti, Jimmy Maini, Emanuele Barigelli e Francesco Cataldo con l’obiettivo di creare un format capace di unire sport, intrattenimento e connessione autentica tra atleti e pubblico. Un format pensato per valorizzare non solo la componente agonistica ma anche quella umana e mediatica dell’evento e dare vita a un appuntamento capace di raccontare lo sport in modo moderno, autentico e vicino alle nuove generazioni, mantenendo intatti i valori di amicizia, competizione e appartenenza che hanno reso grande il calcio. Non solo partite, dunque, ma un’esperienza costruita attorno ai protagonisti, alle emozioni e ai contenuti digitali: sfide, storytelling, backstage e coinvolgimento diretto dei fan saranno parte integrante del progetto.
“Per tanti ex calciatori, il padel oggi è diventato anche un modo per riempire il vuoto lasciato dal calcio”, racconta Diego Perotti, Co-Founder del format e protagonista in campo durante l’evento. “Ti permette di ritrovare ex compagni, condividere momenti, rivivere certe sensazioni che provavi nello spogliatoio e in campo. Giocare ancora insieme è un modo per portare avanti quei ricordi e mantenere vivo qualcosa che il calcio ti lascia dentro per sempre”.
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