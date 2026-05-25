Il Corriere dello Sport protagonista: doppietta per l’Avantgarden Palermo. La squadra femminile già in finale!

Missione compiuta. L’Avantgarden Palermo Corriere dello Sport chiude la regular season con un’altra giornata da protagonista e si presenta alla fase decisiva del campionato con entusiasmo, risultati e ambizioni sempre più concrete. Nell’ultima trasferta sul campo dello Sporting Padel Sassari sono arrivate due vittorie pesanti, una per la squadra maschile e una per quella femminile.

La squadra maschile

La selezione maschile ha dominato la sfida in Sardegna imponendosi con un netto 3-0, senza concedere nemmeno un set agli avversari. Prova di forza evidente, costruita con solidità e qualità in ogni match. Veloz e Bordon Arrieguez hanno aperto la giornata con un convincente 6-0 6-2 contro Derosas e Casula, indirizzando subito il confronto. Poi è arrivata la vittoria di Giuliani e Monne Cuevas, capaci di chiudere con un 6-2 6-0 contro Marongiu e Marini. A completare il quadro ci hanno pensato Giarrusso e Feo, vittoriosi 6-0 6-4 su Spanu e Sassu. La squadra chiude al primo posto a pari punti con il TC Alba e adesso attende il responso ufficiale della federazione per capire il proprio destino. È probabile che i palermitani debbano passare dagli spareggi del 14 giugno, riservati alle “peggiori prime” e alle “migliori seconde” dei vari gironi. Tutto verrà definito il 28 maggio con il sorteggio federale che stabilirà tabelloni e accoppiamenti.

La femminile in finale

Grande soddisfazione anche per la squadra femminile, protagonista di un’altra vittoria che consolida un percorso praticamente perfetto. Le ragazze hanno chiuso il girone al primo posto a punteggio pieno, guadagnandosi di fatto la qualificazione diretta alle finali nazionali in programma dal 25 al 28 giugno al Vola Padel di Ancona, dove si assegnerà il titolo (e la conferma arriverà giovedì). Anche in questo caso la prestazione è stata autoritaria. Cavicchi e Pinheiro Ramirez Fernandes hanno superato con un doppio 6-1 la coppia Sgarella-Dalbon, mentre Montesi e Pinheiro Ramirez Fernandes hanno replicato lo stesso punteggio contro Ciafardini-Dalbon. L’unico punto lasciato per strada è arrivato a causa del ritiro per infortunio di Valeria Aiello (in coppia con Montesi), episodio che non ha cambiato l’esito della giornata.

Il bilancio

Il bilancio complessivo resta estremamente positivo. Il club palermitano arriva alla fase cruciale della stagione con entrambe le squadre protagoniste, confermando la qualità di un progetto che continua a crescere. Le ragazze vedono già Ancona, i ragazzi aspettano di conoscere il percorso definitivo .