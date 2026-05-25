Coppa dei Club Maxibon, i primi verdetti

Arrivano i primi verdetti della Coppa dei Club Maxibon . Si sono svolte nel weekend scorso le finali provinciali e regionali che hanno decretato alcune delle squadre che parteciperanno alla finale nazionale padel MSP Italia , in programma dal 26 al 28 giugno al circolo 747 di Aprilia .

Partiamo da Roma, il campionato più numeroso con 188 squadre partecipanti per oltre 5.000 giocatori che hanno preso parte alla manifestazione da gennaio scorso.

Nel weekend si sono svolte, presso il circolo Ponte Milvio Tennis Club, le finali di tutte le categoria della fase Roma e Provincia. Occhi puntati sulla finalissima del tabellone gold, con in palio il titolo provinciale e il pass per la finale nazionale: è stato autentico spettacolo tra Padel Colli Portuensi e Padelife Black, con i primi a spuntarla per 3-2 al doppio di spareggio al termine di una partita emozionante, spettacolare e intensa, giocata sempre con grande rispetto reciproco e spirito sportivo in campo.

Nella finale silver, vittoria del Moma ABCoach contro il Punto de Oro per 3-1, stesso risultato nella finale bronze con la vittoria del Flower Padel Girasole contro il Viboras.

Il giorno seguente, si sono tenute invece le finali della Regione Lazio tra il Pad & Fit Black di Latina, il Padel Colli Portuensi di Roma e il Fluo Padel di Rieti, quest’ultimo vincitore della fase provinciale disputata il giorno prima contro il Padel Centro Italia. La finale ha visto il successo del club pontino che ha conquistato il titolo regionale e il pass per Aprilia. Le squadre vincitrici di Roma e della Regione Lazio saranno premiate in Regione Lazio giovedì prossimo in Sala Tevere dal Presidente Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo Mario Luciano Crea, presente alle finali regionali ieri per la battuta d’inizio in campo: “La nostra Regione è da sempre al fianco dello sport e della Coppa dei Club – le parole del Presidente Crea – complimenti a tutte le squadre finaliste e a tutti gli atleti che hanno partecipato con amatorialità sportiva e sano agonismo”.

Da Roma passiamo in Sardegna, con il Bamm che con un perentorio 4-0 ha conquistato per il terzo anno consecutivo il titolo regionale, battendo in finale lo Spazio Newton presso i campi de La Residenza Club a Capoterra. Sarà quindi nuovamente il Bamm a rappresentare la Sardegna alle prossime finali nazionali.

Dalla Sardegna infine finiamo alle Marche, con la prima storica edizione della Coppa dei club. La squadra Nitro A, in rappresentanza dell’impianto Nitro Sport Place di Rapagnano, in provincia di Fermo, ha conquistato il titolo regionale e l’accesso alla finale nazionale battendo allo Zeta Sport Club con un netto 4-0 la qualificata del girone di Ancona, la squadra MTA Padel, rappresentante del Centro Sportivo MTA di Jesi, in provincia di Ancona.

Il prossimo weekend si terranno le finali regionali della Coppa dei Club Maxibon in Emilia Romagna, mentre a giugno gli atti finali in Veneto, Toscana e Umbria per chiudere il tabellone delle 16 qualificate che si giocheranno il titolo tricolore.

Oltre alla titolazione del torneo targato Maxibon, la Coppa dei Club può contare su importanti main sponsor come Intesa Sanpaolo, TAP Air Portugal, Engel & Völkers, Hertz, Cisalfa Sport, Sepinia, Goccia Blu e Tor dell’Elmo.

Tra i sustainability partner è confermata inoltre la presenza di Entain, mentre la copertura mediatica è garantita da Corriere dello Sport, Tuttosport, Primapress, Today, Sportclub Magazine e Mr Padel Paddle.