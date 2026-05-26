Al via il BNL Italy Major Premium Padel: Chingalan a caccia di uno storico tris

Cinque edizioni, una sola città, un legame che non si spezza. Roma e il grande padel si appartengono e il BNL Italy Major Premier Padel torna nella Capitale per aggiungere un nuovo capitolo a una storia che cresce anno dopo anno. Dal 31 maggio al 7 giugno, il Parco del Foro Italico si trasformerà nel cuore pulsante di sfide spettacolari, dove talento, determinazione e colpi d’autore conquisteranno i tifosi, accendendo l’entusiasmo sugli spalti. Saranno 240 gli atleti in gara : 52 coppie nel tabellone femminile e 68 in quello maschile, impegnati in ben 118 match distribuiti nell’arco di otto giorni di competizione. Il collaudato format combined vedrà nuovamente donne e uomini protagonisti in contemporanea sullo stesso palcoscenico, in uno dei quattro Major del calendario internazionale insieme a Parigi, Acapulco e – per il 2026 – Kuwait City. Cresce l’entusiasmo, mentre il conto alla rovescia per l’inizio ufficiale della competizione è ormai agli sgoccioli. Stamane, presso il Circolo del Foro Italico a Roma , è andata in scena la conferenza stampa di presentazione dell’evento che ha visto la partecipazione del Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi , del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi , dell’Amministratore Delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris , del Presidente della Federazione Internazionale Padel Luigi Carraro , dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato e dell’Head Esg Strategy, Communication & Public Affairs di BNL BNP Paribas Luca Ranieri .

Roma abbraccia i più grandi del mondo

Come da tradizione, il BNL Italy Major Premier Padel vedrà in gara tutti i campioni del circuito. Nel tabellone maschile, occhi puntati sulla solita battaglia fra i numeri uno del ranking, Arturo Coello e Agustin Tapia (vincitori nella capitale nel 2023), e gli inseguitori Ale Galan e Federico Chingotto, capaci di batterli nelle ultime due finali al Foro Italico e già a segno in cinque tornei nel 2026: a Gijón, Miami, Newgiza, Asunción e Buenos Aires. Come sempre da tenere d’occhio anche la coppia esplosiva formata da Juan Lebron e Leo Augsburger, che di recente hanno vinto a Bruxelles il loro primo titolo insieme, così come il duo composto da Mike Yanguas e Franco Stupaczuk. Ma Roma sarà anche l’occasione per due ritorni di fiamma, a partire da quello fra Martin Di Nenno e l’idolo del pubblico capitolino Paquito Navarro, finalisti nella prima edizione del Major (nel 2022) e di nuovo insieme a tempo pieno proprio dal BNL Italy Major Premier Padel in avanti. Si ripresenteranno fianco a fianco anche i giovani Javi Leal e Fran Guerrero, grandi protagonisti nell’edizione 2025, quando a suon di exploit si spinsero fino in semifinale. Fra le prime otto teste di serie anche Jon Sanz e Coki Nieto, mattatori alle Premier Padel Finals del 2024, più Javier Garrido e Lucas Bergamini. Naturalmente non da meno il tabellone femminile, che sarà guidato dalle campionesse in carica Delfi Brea e Gemma Triay, la quale proprio col successo romano del 2025 ha riconquistato la testa della classifica mondiale, conservata sino a oggi. Ma i tornei recenti suggeriscono di prestare particolare attenzione a Paula Josemaria (che a Roma ha vinto due anni fa, con Ari Sanchez) e Bea Gonzalez, capaci di prendersi uno dopo l’altro gli ultimi cinque appuntamenti del calendario, sempre battendo in finale le leader della classifica. Di nuovo al Foro Italico anche Ari Sanchez, che dopo la separazione di fine 2025 con Josemaria ha scelto di puntare sull’estro della 19enne Andrea Ustero. Fra i nomi caldi anche la “Niña Maravilla” Claudia Fernandez e Sofia Araujo, Tamara Icardo e Claudia Jensen, la vincitrice del 2023 Marta Ortega con la predestinata Martina Calvo, senza dimenticare la leggendaria Alejandra Salazar, in campo per l’ultima volta al Foro Italico (con la giovane Alejandra Alonso), nella stagione che la vedrà chiudere una carriera irripetibile. Grande curiosità anche per i migliori italiani, a partire – nel maschile – dal duo formato dai giocatori della nazionale Flavio Abbate e Alvaro Montiel Caruso, già vincitori nel 2026 di quattro titoli internazionali nel CUPRA FIP Tour. In gara anche Marco Cassetta (col francese Dylan Guichard), Simone Cremona (con l’olandese Sten Richters), i romani Simone Iacovino e Giulio Graziotti, gli italo-argentini Enzo Jensen (con David Gala), Denis Perino (con Arnau Ayats), Facundo Dominguez (con Teo Zapata) e Aris Patiniotis (con Thomas Leygue), più tanti altri. Fra le donne, occhi puntati sulla nostra numero uno Carolina Orsi, da poco tornata a dividere il campo con la veterana spagnola Patty Llaguno, finalista al Foro Italico nel 2024. Attesa anche per la ventunenne Giulia Dal Pozzo, che ha iniziato la stagione alla grande insieme alla spagnola Nuria Rodriguez, portandosi sempre più vicina alla top-50; così come per le romane Giorgia Marchetti (con la spagnola Marta Borrero) e per le altre azzurre più volte protagoniste in Nazionale con ripetuti podi fra Mondiali ed Europei: tra queste Martina Parmigiani, Emily Stellato, Giulia Sussarello e Lorena Vano.

Alcune delle novità

Grazie alla sinergia tra Federazione Italiana Tennis e Padel, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, Roma Capitale e la Regione Lazio, l’Italia ha ulteriormente consolidato il proprio ruolo centrale nel panorama internazionale del padel, rientrando stabilmente tra i Paesi selezionati da Premier Padel e dalla Federazione Internazionale Padel (FIP) per ospitare alcuni degli appuntamenti più prestigiosi e rappresentativi della disciplina. In questo percorso di costante crescita si inserisce il rinnovato sostegno di BNL BNP Paribas, che – celebrando i vent’anni di partnership con la FITP – conferma il proprio impegno come Title Partner dell’evento. La Banca contribuisce con continuità allo sviluppo del torneo e alla valorizzazione dell’intero movimento sportivo, sia sotto il profilo competitivo sia in termini di promozione internazionale, partecipazione e diffusione della disciplina. Quest’anno il torneo avrà a disposizione 11 campi (a cui si aggiungerà un campo di mini padel) distribuiti tra gli spazi abituali e le aree interne del Foro Italico. Nelle prime giornate, il campo di riferimento sarà il Pietrangeli, che per questa edizione ospiterà un unico campo anziché due come negli anni scorsi. A disposizione anche i campi dall'uno al quattro — secondo la numerazione classica del tennis — oltre ai consueti campi 5, 6, 11 e 12. Sul fronte regolamentare, una novità destinata a far parlare: a partire da quest'anno, verrà utilizzato il sistema dello Star Point (in sostanza, in caso di un primo e un secondo deuce all’interno di un game viene applicata la regola dei vantaggi, mentre su un’eventuale terza situazione di parità scatta il punto secco, con la coppia in risposta che decide da quale lato del campo rispondere) che promette di alzare ulteriormente la tensione nei momenti chiave dei match. Lo spettacolo del BNL Italy Major Premier Padel sarà inoltre arricchito dalle numerose attività proposte dall’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”, tra cui il Torneo Internazionale Under 18 del circuito FIP Promises, la seconda edizione del BNL Italy Major Wheelchair Padel — il torneo nazionale di padel in carrozzina in programma il 7 giugno — e gli Internazionali di minipadel, previsti il 6 giugno. In calendario anche i corsi di aggiornamento dedicati a tutte le qualifiche della regione Lazio: il 2 giugno per gli insegnanti e il 6 giugno per i dirigenti. Otto giorni da vivere tutto d’un fiato nella cornice unica del Foro Italico.

Il programma delle gare

Il BNL Italy Major Premier Padel prenderà il via con le qualificazioni, che si giocheranno nelle giornate di domenica 31 maggio e lunedì 1° giugno (l’ingresso per queste due prime giornate di gare sarà gratuito). Martedì 2, invece, partiranno contemporaneamente il main draw maschile e quello femminile. Le semifinali si giocheranno sabato 6: dalle ore 14 le prime due (prima femminile e poi maschile); le restanti non prima delle 19. Domenica 7, a partire dalle 18.30, sarà la volta delle finali, prima quella femminile, poi la maschile (non prima delle 20).

Un unico portale, tutte le info

Risultati in tempo reale, ordine di gioco, interviste ai grandi protagonisti. Senza dimenticare le schede dettagliate e le indicazioni per raggiungere il site. Anche quest’anno tutte le informazioni utili del BNL Italy Major Premier Padel 2026 saranno consultabili sul sito ufficiale della manifestazione: bnlitalymajorpremierpadel.com.

Info e biglietteria

È possibile acquistare i biglietti per il BNL Italy Major Premier Padel direttamente sul sito ufficiale: https://tickets.bnlitalymajorpremierpadel.com/it/ Esattamente come per gli Internazionali BNL d’Italia, è prevista una scontistica dedicata ai tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel, con agevolazioni fino al 20%. In particolare, i Tesserati Atleta e Gold possono usufruire di uno sconto del 20% sull’acquisto dei biglietti singoli e del 5% sugli abbonamenti. I Tesserati Socio ed eSports hanno invece diritto a una riduzione del 10% sui biglietti e del 5% sugli abbonamenti. Ogni tesserato FITP potrà acquistare un massimo di un biglietto per sessione, fino a un massimo di tre sessioni complessive, oppure un abbonamento. La promozione dedicata non è cumulabile con altre iniziative promozionali. Particolare attenzione è rivolta anche alle categorie protette: le persone con disabilità pari o superiore al 74% e i portatori di handicap grave hanno diritto, fino a esaurimento dei posti disponibili, a un ingresso gratuito per sé e per un accompagnatore. I biglietti potranno essere ritirati il giorno stesso presso il botteghino, a partire da un’ora prima dell’inizio del primo incontro.

La copertura televisiva

Il BNL Italy Major Premier Padel 2026 sarà ovunque. Il torneo capitolino potrà essere seguito in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) con dirette quotidiane arricchite da studi live. Ma la copertura non si ferma qui. Il Major sarà disponibile anche su SuperTennis Plus, il canale multichannel accessibile gratuitamente da tutte le smart tv. News, approfondimenti, interviste, commento tecnico e molto altro: tutto il necessario per non perdere nemmeno un attimo di gioco.

Le dichiarazioni

Angelo Binaghi, Presidente Federazione Italiana Tennis e Padel: “Dopo il clamoroso successo degli Internazionali BNL d’Italia, il Foro Italico torna ad ospitare uno degli eventi più prestigiosi del panorama sportivo internazionale con il BNL Italy Major Premier Padel. La conferma di Roma tra le sedi dei quattro Major mondiali testimonia il ruolo strategico che l’Italia ha ormai stabilmente assunto nello sviluppo del padel a livello globale e la credibilità costruita dalla FITP nell’organizzazione dei grandi eventi internazionali. Questo risultato è frutto di una collaborazione istituzionale solida tra la nostra Federazione, Sport e Salute, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Roma Capitale, Regione Lazio, Federazione Internazionale Padel e Premier Padel. Una sinergia che consente al nostro Paese non solo di ospitare manifestazioni di assoluto prestigio, ma anche di generare valore sportivo, economico e promozionale per il territorio. La crescita costante del padel in Italia, per numeri, qualità e partecipazione, conferma la validità del percorso intrapreso. Continueremo a investire nello sviluppo del movimento e nella diffusione di questo sport, perché sempre più giovani possano trovare nel padel nuove opportunità di formazione, aggregazione e crescita agonistica”.

Diego Nepi Molineris, Amministratore Delegato di Sport e Salute: “Dopo il grande spettacolo degli Internazionali BNL d’Italia 2026, Roma torna ad accendere i riflettori sul grande sport internazionale con il BNL Italy Major Premier Padel, uno degli appuntamenti più prestigiosi del circuito mondiale. Nel meraviglioso scenario del Foro Italico, le migliori giocatrici e i migliori giocatori del mondo si sfidano in un evento che rappresenta molto più di una competizione sportiva: è il simbolo di una disciplina in continua crescita, capace di parlare a pubblici diversi, unire generazioni e costruire nuove comunità attraverso valori di inclusione, partecipazione e condivisione. Gli undici campi realizzati per l’occasione in tempi record testimoniano la capacità organizzativa, la visione e il lavoro di squadra tra Sport e Salute e FITP, oltre alla collaborazione tra più istituzioni che rendono possibile un evento di questa portata. Un modello virtuoso di cooperazione che contribuisce a rafforzare il ruolo di Roma come capitale internazionale dei grandi eventi sportivi. Il padel oggi è uno dei fenomeni sportivi e sociali più significativi del nostro tempo. I numeri in continua crescita raccontano il successo di uno sport accessibile, dinamico e coinvolgente, capace di creare connessioni immediate tra persone e culture diverse. Una trasformazione culturale prima ancora che sportiva. Stiamo assistendo alla nascita di una nuova galassia dello sport, dove talento, innovazione, inclusione e senso di comunità si attraggono e si rafforzano reciprocamente. E quando questi elementi si allineano, non cambia soltanto il panorama sportivo, cambia il linguaggio delle nuove generazioni, cambia il modo di ispirare le persone, cambia il futuro. Anche quello dello sport”.

Luigi Carraro, Presidente Federazione Internazionale Padel: “Il BNL Italy Major Premier Padel è molto più di un torneo Major: è uno dei simboli del nostro circuito e uno degli eventi che meglio raccontano l’identità, la crescita e la dimensione internazionale del Padel. Roma, con il Foro Italico, offre ogni anno una cornice unica al mondo, dove sport, spettacolo, passione e cultura si fondono in un’atmosfera speciale che il pubblico sente e vive in ogni momento della settimana. Qui il Padel non è soltanto competizione: è esperienza condivisa, è emozione collettiva, è memoria che si rinnova anno dopo anno. Questo successo nasce anche da una visione comune e da una straordinaria collaborazione tra Federazione Italiana Tennis e Padel, Sport e Salute, la FIP e Premier Padel, che insieme hanno costruito un modello progettuale diventato un riferimento a livello mondiale. L’Italia oggi occupa un ruolo centrale nello sviluppo globale del Padel e Roma ne rappresenta perfettamente lo spirito, la passione e l’ambizione verso il futuro”.