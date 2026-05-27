Il 10 luglio ad Aspresso la Special Edition del Grandi Firme Padel: giornalisti, ex calciatori e volti noti si sfidano

Arriva l’estate e arriva il Grandi Firme Padel, l’evento sportivo che unisce il mondo dell'informazione e dello sport dal 1986, facendo scendere in campo Giornalisti, opinionisti e Direttori delle più autorevoli testate di carta stampata, siti web, agenzie stampa, Radio e TV. Per quei pochi che non lo conoscono il torneo viene da ben 30 Edizioni sui campi di calcio a 5 e ora da 6 anni la sfida continua, ma sui campi di Padel in occasione di eventi ed appuntamenti importanti. La Special Edition del 10 Luglio 2026 andrà in scena al Centro Sportivo Aspresso. Molte le squadre/testate che riconfermano la loro adesione e grande è l’attesa per vedere chi riuscirà a togliere il titolo alla coppia Bozzacchi/Russo Spena di Urania TV che si presenterà anche con il conduttore Gianluca Semprini.

In questa Edizione si potranno presentare formazioni con tre elementi, di cui il Guest sarà un volto noto dello sport o dello spettacolo. Il Grandi Firme Padel anche in questa tappa sarà legato al Main sponsor NUII e allo sponsor tecnico GIVOVA ma probabilmente da qui al 10 Luglio sicuramente arriveranno altri importanti marchi. L’attesa quindi si fa sentire e vedremo presto chi tra TG5, Dazn, Milano Finanza, Ansa, Corriere dello Sport, Sole 24 Ore, Mi manda Rai tre, Rai Uno, Giornale Radio Rai e ancora altre potrà sognare l’assegnazione del nuovo titolo. Giornalismo e padel, ovvero Grandi Firme.

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