Il Global Padel Report 2026 di Playtomic identifica l’Italia come uno dei mercati di padel più maturi e di maggior valore in Europa

Playtomic , la più grande community mondiale di sport di racchetta, e Strategy& by PwC hanno pubblicato oggi il Playtomic Global Padel Report 2026 , identificando l’Italia come uno degli ecosistemi di padel più maturi e strategicamente rilevanti al mondo. Il report evidenzia come il mercato italiano stia evolvendo oltre la semplice espansione del numero di campi, entrando in una fase più sofisticata focalizzata su modelli premium di club, ottimizzazione operativa e monetizzazione di lungo periodo. La crescita globale del padel rimane complessivamente molto forte. Solo nel 2025 sono stati aperti quasi 5.000 nuovi club e quasi 8.000 nuovi campi in tutto il mondo, portando il totale globale a oltre 20.900 club, 58.300 campi e 19,4 milioni di giocatori. Il report prevede che il mercato globale supererà i 91.000 campi entro il 2028, con una crescita sempre più guidata dalla maturità operativa, dalla crescita delle strutture e dalla creazione di valore basata sull’esperienza.

L’Italia si conferma una delle “Padel Heartlands”

Per la prima volta, il report introduce un framework a cinque archetipi che classifica i mercati in base alla maturità dell’ecosistema e alla qualità della domanda. L’Italia viene identificata come una delle “Padel Heartlands”, ovvero ecosistemi maturi in cui il padel è ormai profondamente integrato nella cultura sportiva e del tempo libero quotidiano. Secondo il report, i mercati Heartland si distinguono sempre meno per una crescita aggressiva del numero di campi e sempre più per sofisticazione operativa, ottimizzazione dei prezzi e capacità di generare maggiore valore dalle infrastrutture esistenti. L’Italia è oggi uno dei mercati del padel più attivi e maturi d’Europa, sostenuto da una forte domanda ricorrente, un’elevata frequenza di gioco e operazioni dei club sempre più professionali. “I dati della nostra piattaforma mostrano che l’Italia si è evoluta in uno degli ecosistemi del padel più sofisticati al mondo”, ha dichiarato Pablo Carro, Co-Founder e CCO di Playtomic. “Ciò che rende il mercato italiano particolarmente forte è la profondità e la regolarità della domanda, unite a club sempre più professionali e ad una crescente premiumizzazione dell’intero ecosistema”.

La creazione di valore va oltre l’espansione dei campi

Il report evidenzia come il mercato italiano stia passando dalla semplice espansione dei campi a una maggiore focalizzazione su monetizzazione, efficienza operativa ed esperienze premium. I principali club stanno investendo sempre più in ottimizzazione dell’occupazione, pricing, hospitality e servizi wellness, mentre la creazione di valore dipende sempre di più dalla capacità di massimizzare occupazione e ricavi per ogni ora di gioco disponibile. Inoltre, il forte ecosistema indoor italiano continua a sostenere alti livelli di utilizzo e pricing premium.

Il padel si espande oltre lo sport verso real estate e lifestyle

Oltre al gioco stesso, il report identifica il ruolo crescente del padel nel real estate sportivo e nel tempo libero. Fondi istituzionali, attori immobiliari e operatori hospitality stanno integrando sempre più il padel in progetti residenziali, alberghieri e mixed-use come strumento di attivazione, valorizzazione degli asset e creazione di valore esperienziale. Con la maturazione del mercato, i concept premium e multi-servizio stanno diventando sempre più importanti, soprattutto nei mercati urbani e hospitality-driven, dove il padel si sta trasformando in un vero e proprio elemento lifestyle.

L’ascesa dei modelli di club olistici

Il report evidenzia inoltre una trasformazione più ampia dell’industria globale del padel, con i club che stanno evolvendo oltre i tradizionali modelli transazionali di prenotazione dei campi verso ambienti olistici ed experience-driven focalizzati su wellness, hospitality e community. Secondo i dati di Playtomic, nove dei dieci club più performanti offrono oggi servizi off-court come corsi fitness, recovery facilities, food & beverage e community orientedi. Il report descrive questi club come luoghi ideali per il cosiddetto “terzo tempo” dove i giocatori si incontrano prima e dopo le partite, prolungando il coinvolgimento oltre il semplice gioco.

Ulteriori evidenze del report includono:

L’Italia viene identificata come uno dei mercati “Padel Heartland” a livello globale;

Gli ecosistemi maturi del padel stanno spostando il focus dall’espansione verso monetizzazione e ottimizzazione operativa;

Il mercato globale prevede di superare i 91.000 campi entro il 2028;

Oltre 19,4 milioni di persone giocano oggi a padel nel mondo;

Il mercato globale dell’attrezzatura da padel ha raggiunto €598 milioni nel 2025, crescendo con un CAGR del 34% dal 2019;

La creazione di valore a livello club è sempre più guidata da occupazione, pricing power ed efficienza di monetizzazione, piuttosto che dal semplice numero di campi.