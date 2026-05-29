Padel e Salute: dal 5 al 7 giugno tre giorni dedicati a sport, prevenzione e benessere

Conto alla rovescia per la settima edizione di “Padel e Salute”, la manifestazione che unisce sport, prevenzione medica e promozione del benessere, organizzata dall’Associazione Culturale Capire per Prevenire presieduta dal Prof. Stefano Arcieri, in sinergia con Sapienza Università di Roma, Policlinico Umberto I e Policlinico Sant’Andrea di Roma. Il main event si svolgerà presso il centro sportivo SapienzaSport, in via delle Fornaci di Tor di Quinto 64 dal 5 al 7 giugno.

Nel corso delle tre giornate, il Villaggio della Salute ospiterà consulti, screening gratuiti e attività dedicate alla promozione di corretti stili di vita, coinvolgendo le eccellenze mediche delle Aziende Ospedaliero-Universitarie romane, insieme a sportivi, appassionati di padel e volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport. L’edizione 2026, con circa 3.000 ingressi attesi, offrirà ben 36 specializzazioni mediche, ampliando ulteriormente il proprio impegno nella diffusione della cultura della prevenzione.

La centralità di Sapienza nell’evento Padel e Salute

Caposaldo della manifestazione è l'ateneo Sapienza Università di Roma: "Padel e Salute rappresenta una delle iniziative più significative attraverso cui Sapienza promuove una cultura del benessere fondata sulla prevenzione, sull’attività fisica e sulla centralità della persona – le parole della Rettrice Antonella Polimeni - Anche quest’anno la manifestazione torna con un’offerta ancora più ampia e articolata, confermando l’impegno dell’Ateneo nella diffusione della cultura della prevenzione per tutte le fasce di età. Questa iniziativa si inserisce pienamente nella strategia che l’Ateneo porta avanti da anni per favorire stili di vita sani e accessibili, con un’attenzione particolare alla prevenzione e alla qualità della vita, con il profondo convincimento che la tutela della salute non sia solo un ambito di studio e ricerca, ma anche una responsabilità concreta nei confronti della società".

Proprio grazie ad eventi come Padel e Salute, il tema della prevenzione è diventato più sensibile agli occhi dei cittadini: "Il tema della prevenzione è oggi più che mai centrale – continua la Rettrice Polimeni - Viviamo in una fase storica in cui la promozione della salute passa dalla consapevolezza, dall’informazione corretta e dall’accesso a percorsi di screening e diagnosi precoce. “Padel e Salute” è diventato negli anni un appuntamento di riferimento per la città di Roma proprio perché riesce a coniugare questi aspetti con il linguaggio positivo dello sport e della partecipazione. In sette anni il progetto è cresciuto costantemente, ampliando il numero delle specializzazioni mediche coinvolte e raggiungendo un pubblico sempre più ampio e trasversale. L’edizione di quest’anno offrirà 36 specializzazioni mediche, con percorsi innovativi e particolarmente importanti, che accoglierà quest’anno anche la neurologia e la pneumologia, rafforzando ulteriormente il valore sociale dell’iniziativa. Un contributo fondamentale arriva dai medici e dagli specialisti delle due Aziende ospedaliero-universitarie di Sapienza, il Policlinico Umberto I e il Sant’Andrea, impegnati a garantire consulti e screening gratuiti e accessibili. È grazie a questa collaborazione tra università, sanità e territorio che “Padel e Salute” si conferma un modello efficace di prevenzione e promozione della salute".

Il contributo del Policlinico Umberto I

Anche il Policlinico Umberto I rinnova la propria partecipazione all’iniziativa, sottolineando il valore di una medicina sempre più vicina ai cittadini e orientata alla prevenzione.

“Il Policlinico Umberto I è orgoglioso di prendere parte a un’iniziativa che porta la medicina fuori dall’ospedale e la rende accessibile, concreta e vicina alle persone – le parole di Fabrizio d’Alba, Direttore Generale dell’AOU Policlinico Umberto I - Offrire consulti gratuiti, occasioni di ascolto e percorsi di prevenzione in un contesto aperto e dinamico significa contribuire a costruire una maggiore consapevolezza nei cittadini, che devono sentirsi protagonisti della tutela della propria salute e non semplici destinatari delle cure".

L’originalità dell’evento è proprio quella di fare in modo di far andare i medici direttamente verso i cittadini e non viceversa: "Padel e Salute rappresenta un esempio concreto di come la sanità pubblica possa uscire dai luoghi tradizionali di cura per incontrare i cittadini e cittadine per accompagnarli in un percorso di maggiore consapevolezza della propria salute – conclude il DG d’Alba - La prevenzione resta lo strumento più efficace che abbiamo per migliorare la qualità della vita e ridurre il peso delle malattie croniche. Promuovere screening, attività fisica e corretti stili di vita significa rendere i cittadini protagonisti attivi della tutela del proprio benessere.

Come Policlinico Umberto I crediamo fortemente in una medicina vicina alle persone, capace di educare, ascoltare e costruire insieme alla comunità una cultura della salute fondata sulla responsabilità condivisa e sull’accessibilità alle cure. La medicina moderna non può limitarsi alla cura della malattia, ma deve investire sempre di più nella capacità di anticiparla, attraverso screening, educazione sanitaria e diffusione di corretti stili di vita. In questo senso lo sport rappresenta uno straordinario alleato della sanità pubblica, perché favorisce benessere fisico, equilibrio psicologico, socialità e inclusione".

Il messaggio della DG del Sant’Andrea di Roma

Sulla stessa linea anche il Direttore Generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di Roma, Francesca Milito: "La medicina è sempre al nostro fianco, ma la salute è un bene che abbiamo il dovere di coltivare in prima persona. Ogni giorno e a ogni età. La forza di questa manifestazione risiede proprio nel fatto di incentivare la pratica sportiva, promuovere gli screening sanitari e la cura del benessere psicofisico.

Con “Padel e Salute”, Roma si prepara così ad accogliere tre giornate all’insegna della prevenzione e della partecipazione, in un evento che continua a crescere e a coinvolgere migliaia di cittadini, dimostrando come sport e salute possano rappresentare un binomio fondamentale per il benessere della comunità".