Premier Padel, due tabelloni, tre coppie al comando: la corsa al trono di Roma infiamma la Race

Cinque. Due. Uno. E poi c’è il ‘tre’, ma ne parliamo più avanti. Ora c’è da sottolineare che i primi otto tornei della stagione 2026 del Qatar Airways Premier Padel, sia tra gli uomini che tra le donne, se li sono divisi tre coppie, che sono anche in cima alla FIP Race che porta alle Finals di Barcellona. Tre, si dice che sia il numero perfetto, ma anche lo specchio dei rapporti di forza tra tornei maschili e femminili: cinque titoli per Fede Chingotto, Ale Galan, Paula Josemaria e Bea Gonzalez, due per Arturo Coello, Agustin Tapia, Delfi Brea e Gemma Triay, uno per Juan Lebron, Leo Augsburger, Ari Sanchez e Andrea Ustero. Anche il presidente della FIP, Luigi Carraro, nel corso della conferenza stampa di presentazione del BNL Italy Major Premier Padel, aveva citato il numero 'tre', ma anche il fatto che 'almeno tre coppie sono realmente in grado di vincere il titolo". Dove quell''almeno' apre anche ad altri scenari. Chingotto e Galan sono in svantaggio su Coello e Tapia nei testa a testa di una rivalità entrata nella storia del Padel (21-13), ma hanno vinto le ultime quattro partite consecutive: dopo i titoli del 2024 e del 2025, è logico ritenerli favoriti anche per l'edizione 2026. Galan, oltretutto, ha un feeling straordinario con l'Italia, avendo vinto sette tornei: tre Major a Roma (2022 con Lebron, 2024 e 2025 con Chingotto), tre Milano P1 (2022 e 2023 con Lebron, 2025 con Chingotto) e un P2 di Genova (2024, con Chingotto). Ma occhio alla voglia di rivalsa di Arturito e Agus, che trionfarono nel 2023 e che non alzano un trofeo da Cancun. A Bruxelles, invece, i campioni sono stati Juan Lebron e Leo Augsburger, un'altra delle coppie più attese al Foro Italico. 'El Lobo' ricorda bene la gioia provata nel 2022 con Galan; proverà a riviverla con Leo Augsburger, già campione del mondo e tra i talenti più splendenti della NextGen. Non hanno ancora vinto titoli Premier nel 2026 Franco Stupaczuk e Mike Yanguas, teste di serie numero 3, che però hanno preso la rincorsa prima di arrivare a Roma alzando il trofeo a Tirana, nel FIP Platinum Albania.