BNL Italy Major Premier Padel, Carolina Orsi vince al debutto: "Importante rompere il ghiaccio, sono orgogliosa"
L’ha aspettata, l’ha cercata, l’ha ritrovata. L'azzurra è tornata al successo nella sua Roma, cancellando in 62 minuti le delusioni delle scorse due edizioni
L’ha aspettata, l’ha cercata, l’ha ritrovata. Carolina Orsi è tornata al successo nel BNL Italy Major di casa, nella sua Roma, cancellando in 62 minuti le delusioni delle scorse due edizioni. Forse bastava Patricia Llaguno, per tutti Patty, ex numero uno del mondo quando il padel era ancora un fenomeno principalmente spagnolo e argentino, ma soprattutto partner degli ottavi del 2023, anno della prima edizione al femminile del torneo del Foro Italico. Tre anni più tardi, rieccole insieme e rieccole fra le migliori 16 coppie del torneo, dopo il 6-3 6-1 rifilato al debutto alle spagnole Camila Fassio e Aida Martinez, prive di soluzioni in grado di far male e dominate in tutti i settori del gioco.
In un duello iniziato con un’ora e mezza di ritardo, causa acquazzone mattutino sulla Capitale, Patty e Caro hanno fatto in fretta, con la spagnola armata della solita pazienza in fase di costruzione, e l’azzurra chiamata ad affondare. C’è stato equilibrio solo nelle prime fasi, poi il break nel quinto game ha indirizzato il confronto e da lì in avanti di partita ce n’è stata poca, così come di pericoli schivati. Ne hanno corso giusto uno al momento di chiudere il primo set, concedendo una palla-break, ma Carolina è stata bravissima dall’alto (fintando lo smash per poi appoggiare la palla, con le rivali ormai corse a rete) e da lì in poi è stata una discesa fino al successo.
“Era importante rompere il ghiaccio – ha detto la romana classe ’91 –, e in campo ho provato belle sensazioni. Sono orgogliosa di aver ritrovato la vittoria al Foro Italico e devo dire grazie a Patty: è lei che mi fa vincere a Roma, visto che l’ultima partita qui l’avevo conquistata proprio insieme a lei”. “Sono felice di essere tornata a fianco di Carolina – ha detto invece la compagna –, specialmente qui davanti alla sua gente. Ci godiamo questa vittoria e siamo felici di poter tornare in campo anche domani”. Per Carolina, il sogno è di farlo in un derby: affronteranno la coppia vincente della sfida fra Dal Pozzo/Rodriguez e Salazar/Alonso. Dovesse vincere Giulia, ci sarebbe la certezza di un’azzurra nei quarti di un Major: non è mai successo.
In un duello iniziato con un’ora e mezza di ritardo, causa acquazzone mattutino sulla Capitale, Patty e Caro hanno fatto in fretta, con la spagnola armata della solita pazienza in fase di costruzione, e l’azzurra chiamata ad affondare. C’è stato equilibrio solo nelle prime fasi, poi il break nel quinto game ha indirizzato il confronto e da lì in avanti di partita ce n’è stata poca, così come di pericoli schivati. Ne hanno corso giusto uno al momento di chiudere il primo set, concedendo una palla-break, ma Carolina è stata bravissima dall’alto (fintando lo smash per poi appoggiare la palla, con le rivali ormai corse a rete) e da lì in poi è stata una discesa fino al successo.
“Era importante rompere il ghiaccio – ha detto la romana classe ’91 –, e in campo ho provato belle sensazioni. Sono orgogliosa di aver ritrovato la vittoria al Foro Italico e devo dire grazie a Patty: è lei che mi fa vincere a Roma, visto che l’ultima partita qui l’avevo conquistata proprio insieme a lei”. “Sono felice di essere tornata a fianco di Carolina – ha detto invece la compagna –, specialmente qui davanti alla sua gente. Ci godiamo questa vittoria e siamo felici di poter tornare in campo anche domani”. Per Carolina, il sogno è di farlo in un derby: affronteranno la coppia vincente della sfida fra Dal Pozzo/Rodriguez e Salazar/Alonso. Dovesse vincere Giulia, ci sarebbe la certezza di un’azzurra nei quarti di un Major: non è mai successo.
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