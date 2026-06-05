BNL Italy Major Premier Padel, Giulia Dal Pozzo in semifinale al Foro Italico: "Sto vivendo un sogno"

Miracoli del Foro Italico, miracoli di Giulia Dal Pozzo, la mancina che studia da campionessa ed evidentemente dei record nazionali non si accontenta. Perché a meno 24 ore dalla vittoria che l’ha resa la prima italiana di sempre nei quarti di un Major, la romagnola e la compagna spagnola Nuria Rodriguez hanno confezionato un altro capolavoro, prendendosi la semifinale del BNL Italy Major dopo aver battuto – anzi, annichilito – persino Claudia Fernandez e Sofia Araujo, rispettivamente numero 6 e numero 8 della ranking mondiale FIP. Un risultato da favola, costruito sul Pietrangeli con una rimonta impensabile, per certi versi inspiegabile, a impreziosire una giornata (l’ennesima) di quelle da raccontare ai nipotini.



Il punteggio finale dice 3-6 6-3 6-2, ma non racconta tutte le verità di una partita che fino al 6-3 3-1 sembrava saldamente nelle mani della quarta coppia del mondo, avanti sin dall’inizio, meglio organizzata e più brava ad aggiudicarsi i famosi punti importanti. Ma di game equilibrati ce n’erano stati parecchi, a sufficienza da lasciare l’impressione che, in fondo, la differenza non fosse poi così tanta. Una sensazione confermata da quanto successo da lì in avanti, quando il duello ha cambiato completamente faccia e gli sforzi di Giulia e Nuria sono stati finalmente premiati. Nel giro di una mezz’oretta scarsa si è passati dal 3-1 al 3-6, e poi il dominio delle outsider si è ulteriormente allargato nel terzo set. L’azzurra e la spagnola hanno continuato a coprire ogni centimetro del campo, sbagliando pochissimo e trovando sempre la chiave per fare male, mentre le rivali sono andate completamente nel pallone, smarrendo bussola e lucidità.



L’espressione di Gaby Reca, coach di Araujo/Fernandez inquadrato un paio di volte dalla regia, diceva tutto, mentre Carlo Conti – sulla panchina di Dal Pozzo/Rodriguez – non ha lasciato trasparire mezza emozione nemmeno quando le sue assistite si sono portate addirittura sul 5-0, allargando a 10 la serie di giochi vinti consecutivamente. Poi, le rivali sono riuscite almeno a salvare la faccia aggiudicandosi un paio di game, ma ormai la situazione era compromessa e il quarto match-point è stato quello buono, quando Giulia ha colpito l’ennesimo smash vincente di una settimana che promette di cambiarne la dimensione. Stare in mezzo alle grandi non è più solo uno sogno, ma una realtà ogni giorno più chiara. Lo dirà anche la classifica, il prossimo lunedì, perché la top-30 (e pure la numero uno azzurra Carolina Orsi) è ormai a un passo. "Ogni vittoria è incredibile, non so mai come reagire – ha dichiarato Giulia dopo la partita –. Mi viene solo da buttarmi a terra e guardare il cielo, il pubblico. Essere qui, e vincere partite come questa, per me è un sogno”.



Sabato, per Dal Pozzo e Rodriguez sarà semifinale a Roma, finalmente sul Centrale del Foro Italico, contro le numero uno del mondo Gemma Triay e Delfi Brea. La spagnola e l’argentina, campionesse in carica del BNL Italy Major, sono uscite vincenti da una battaglia di tre ore contro una gran versione di Claudia Jensen e Tamara Icardo, domate per 3-6 6-4 6-3. Una sfida che alle favorite ha lasciato più dubbi che certezze, e può in parte contribuire ad alimentare il sogno di Giulia e Nuria. Per batterle servirà un’impresa, ma ormai la specialità della settimana pare diventata proprio quella.



Oltre al risultato sportivo, è il valore simbolico dell’impresa a emergere con forza. A sottolinearlo è la commissaria tecnica azzurra Marcela Ferrari, profondamente emozionata nel raccontare la crescita della giovane azzurra. “Giulia mi ha emozionato, la sua voglia di migliorarsi l’ha portata a un risultato storico”, ha dichiarato emozionata al termine della partita. La ct ha evidenziato la crescita complessiva della 21enne: lettura del gioco, rapidità negli spostamenti, e soprattutto una sorprendente capacità di reggere la pressione nei momenti decisivi. “Non ha paura di prendersi responsabilità, anche con colpi difficili e decisivi”, ha aggiunto Ferrari.

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