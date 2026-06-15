Sport senza barriere: al Ponte Milvio Tennis Club la quarta tappa del Circuito Nazionale Wheelchair Padel FITP 

Due giorni di grande sport, inclusione e partecipazione hanno caratterizzato la 4.a tappa del circuito nazionale wheelchair padel, competizione ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), andata in scena il 13 e 14 giugno a Roma sui campi del Ponte Milvio Tennis Club . L'evento, patrocinato dalla Regione Lazio e da Roma Capitale – Municipio II, ha potuto contare anche sul sostegno di Entain Italia, partner da tempo impegnato nella promozione dello sport come strumento di inclusione sociale. "Questa è una tappa di un percorso iniziato anni fa. Abbiamo deciso di investire in infrastrutture dedicate allo sport e al sociale, perché lo sport ha nel suo DNA la forza dell'inclusione – le parole di Giuliano Guinci , Public Affairs & Sustainability Director del Gruppo Entain in Italia, presente all’evento - C'è bisogno di rendere sempre più accessibili le strutture e oggi possiamo dire che non è più un sogno, ma una realtà con un numero crescente di praticanti, segno di un movimento in continua crescita". La manifestazione ha assunto un valore ancora più significativo perché ha rappresentato l'unica tappa ufficiale del circuito nazionale wheelchair padel organizzata interamente sul territorio della Regione Lazio, confermando l'impegno del territorio nella promozione dello sport paralimpico e dell'accessibilità.

I vincitori

Ad aggiudicarsi il torneo è stata la coppia composta da Roberto Punzo (Ecopadel) e Yuri Ferrigno (Cherso Padel Ravenna). Secondo posto per Edward Von Freymann (CC Aniene) e Luca Taramelli (CC Aniene). Terzo gradino del podio, a pari merito, per le coppie Oleksandr Morzhuk (Ponte Milvio Tennis Club) e Mauro Cratassa (Viterbo) e Mario Gabini (CC Aniene) e Alessandro Paulon (Ponte Milvio Tennis Club). Alla battuta d’inizio della tappa, hanno preso parte numerosi rappresentanti delle istituzioni sportive e territoriali, che hanno sottolineato il ruolo dello sport come strumento di integrazione e partecipazione.

Le dichiarazioni

"Lo sport è inclusione e integrazione nei fatti. Lo sport deve essere un diritto e la pratica sportiva ancora di più – le parole del Presidente CONI Lazio Alessandro Cochi - Questo evento ci riempie di soddisfazione e faccio i complimenti a tutti gli atleti. Il messaggio è forte: non dobbiamo parlare di sport olimpico o paralimpico, perché lo sport è uno solo".

"Accogliere iniziative come questa è importante per i valori che lo sport rappresenta: la sana competizione, l'inclusione e la salute – ha commentato la Presidente del Municipio II di Roma Capitale, Francesca Del Bello - Permettere alle persone con disabilità di competere in uno sport oggi così diffuso come il padel è per noi motivo di grande soddisfazione."

Sulla stessa linea il Presidente del CIP Lazio, Giuseppe Andreana: "È fondamentale ampliare sempre di più l'offerta sportiva affinché le persone con disabilità possano trovare la disciplina più adatta alle proprie esigenze. Il padel, che negli ultimi anni ha conosciuto una straordinaria diffusione, rappresenta una grande opportunità anche per il movimento paralimpico".

"Il Circuito Wheelchair rappresenta uno dei progetti di inclusione della FITP, con l'obiettivo di consentire a tutti di avvicinarsi al padel – conclude il vice Presidente FITP Lazio, Massimiliano Brocchi - Strutture come il Ponte Milvio Tennis Club offrono la possibilità alle persone con disabilità di praticare sport e integrarsi pienamente. Come Federazione cerchiamo di essere sempre al fianco dei circoli che organizzano eventi di questo valore".