Coppa dei Club è tempo di finali. Crea: "Uno degli eventi più importanti e partecipati"

Countdown terminato per l’undicesima edizione delle finali nazionali della Coppa dei Club Maxibon di padel . Sarà un weekend di sport e inclusione quello in programma da oggi a domenica prossima al 747 Padel Club di Aprilia (Latina) , teatro delle sfide decisive del torneo amatoriale di padel più grande d’Italia organizzato da MSP Italia , Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI: oltre 10.000 atleti hanno partecipato alle fasi provinciali e regionali in tutta Italia, che hanno portato a formare il tabellone da 15 squadre provenienti da 10 regioni (Lazio, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Toscana, Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria) e che nel fine settimana si giocheranno il tricolore. A difenderlo saranno i romani dell’Eschilo, vincitori dell’edizione 2025 della Coppa dei Club: si parte oggi pomeriggio alle 14 con le partite della fase a gironi, sabato i tabelloni playoff e playout, domenica mattina la finale per il titolo. Per sette volte nelle precedenti dieci edizioni a vincere è stata una squadra del Lazio: seguono, con un successo a testa, Emilia Romagna, Abruzzo e Toscana.

DICHIARAZIONI.«La Coppa dei Club si conferma, anno dopo anno, una delle manifestazioni sportive più importanti e partecipate del nostro territorio – le parole di Mario Luciano Crea, presidente della commissione cultura, spettacolo, sport e turismo della Regione Lazio –. Dopo le finali di Roma del 23 e 24 mag-gio, quella nazionale che si terrà sul nostro territorio con le migliori squadre provenienti da tutta Italia racconta il successo di un evento capace di diventare un punto di riferimento non solo per lo sport, ma anche per la socialità e la partecipazione. Un percorso che continua a valorizzare i principi più autentici dello sport, come inclusione, correttezza e rispetto reciproco, dando spazio anche agli atleti con disabilità motoria, in un modello di competizione sempre più aperto e partecipativo».

«Sostenere iniziative come questa, significa investire nel futuro del padel trovando sempre più spazi da dedicare all’intera comunità appassionata di que-sto straordinario sport – sottolinea Antonio Mazzesi, Country Head Sales Trade Mktg & Customer Service Froneri Italia –. Abbiamo scelto di affiancare la Coppa dei Club nel suo percorso, riconoscendo l’impegno quotidiano di MSP Italia nel promuovere il padel amatoriale come strumento di socializzazione e aggregazione».

«MaxiBon è orgogliosa di sostenere questa realtà – continua Antonio Mazzesi -. Crediamo fortemente nei valori dello sport, nel rispetto, nello spirito di squadra e nella crescita educativa che il padel può offrire a tutti gli appassionati di questo sport, per questo abbiamo scelto di affiancare la Coppa dei Club nel suo percorso, riconoscendo l’impegno quotidiano di MSP Italia nel promuovere il padel amatoriale come strumento di socializzazione e aggregazione».

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