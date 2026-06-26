Il Padel Mixto porta in campo gli ex calciatori
Nel weekend delle fasi nazionali padel MSP Italia, si terrà per la prima volta nella storia della competizione l’evento internazionale di Padel Mixto, con la presenza di sei ex calciatori che scenderanno in campo al fianco di un atleta con disabilità motoria.
I PARTECIPANTI. A rappresentare l'Italia, dalle 13 di domani, saranno Gigi Di Biagio, attuale allenatore dell'Arabia Saudita Under 23, e Dario Marcolin, talent di punta di Dazn; per la Francia un ex romanista come Vincent Candela, per la Svizzera un altro ex laziale come Guerino Gottardi. A completare la formazione saranno David Lopez Moreno, spagnolo con un passato tra le altre con le maglie di Athletic Bilbao e Brighton, e l'olandese Gerald Sibon, ex di Ajax e Sheffield Wednesday. Per gli atleti con disabilità motoria in campo, tra gli altri, gli spagnoli Marcos Cambronero (campione del mondo 2023 e campione d’Europa nel 2022, 2023, 2024) e Roberto Chamizo (campione di Spagna 2022-23), l'olandese Robin Amerlame (medaglia d'oro in doppio alle Paralimpiadi di Sydney nel 2000 e in singolare ad Atene nel 2004), il francese Dorian Navarro (campione di Francia nel 2024 e numero 1 di padel a livello nazionale) e l'italiano Roberto Punzo (campione nazionale di padel mixto 2023, 2024 e partecipante al campionato Italiano di wheelchair padel FITP). Le coppie si affronteranno in match avvincenti fino a tardo pomeriggio, con le premiazioni che si terranno durante la cena di gala in programma a Pomezia presso Locanda Marchesani.
GIULIANO GUINCI. «Sostenere anche quest’anno il Padel Mixto al fianco di Sportinsieme Roma rappresenta per noi una scelta che si inserisce in un percorso volto a promuovere uno sport sempre più inclusivo e accessibile. Un’iniziativa come questa dimostra concretamente come il padel possa diventare uno spazio di incontro e collaborazione, in cui atleti con esperienze diverse condividono il campo e contribuiscono a diffondere valori di partecipazione e rispetto», conclude Giuliano Guinci, Public Affairs & Sustainability Director del Gruppo Entain in Italia.
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