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Il derby speciale tra HR, manager ed ex calciatori

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La prima tappa della I'mPossible Padel League, il nuovo format dello I'mPossible Wellbeing Program, che ha preso il via al Ponte Milvio Tennis Club
2 min
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Padel e leadership. Il nuovo binomio è scattato ieri con la prima tappa della I'mPossible Padel League, il nuovo format dello I'mPossible Wellbeing Program, che ha preso il via al Ponte Milvio Tennis Club coinvolgendo oltre trenta HR e manager di alcune delle principali aziende italiane in una giornata in cui sport, networking e sviluppo delle persone sono diventati parte della stessa esperienza.
Ad accompagnare questa prima esperienza sono stati quattro grandi protagonisti del calcio italiano: Vincent Candela, Dario Marcolin, Luigi Di Biagio e Luca Marchegiani, che hanno condiviso il campo con i partecipanti mettendo a disposizione non soltanto la loro esperienza sportiva, ma soprattutto il valore della collaborazione, della lettura del contesto e della capacità di decidere sotto pressione. «Lo sport è una palestra straordinaria perché rende visibili quei comportamenti che nelle organizzazioni fanno davvero la differenza – le parole di Paolo Longhi, Founder di I'mPossible –. In campo non alleniamo soltanto tecnica e resilienza: alleniamo fiducia, ascolto, coraggio, capacità di adattarsi e di giocare per un obiettivo comune».

Prima tappa

La I'mPossible Padel League rappresenta la prima tappa di un percorso che continuerà nei pros-simi mesi con nuove esperienze pensate per allenare, attraverso discipline diverse, le competenze richieste alle organizzazioni di oggi. Tra i campioni dello sport che saranno coinvolti, tra gli altri, Marta Cammilletti, Luigi Busà, Mike Maric, Rachele Sangiuliano, Giulia Mizzoni, Filippo Magnini e Andrea De Beni.

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