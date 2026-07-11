Grandi Firme, che show il torneo di padel dei giornalisti ad Aspresso

Non c'è Coello , Tapia né Galan, ma l'atmosfera è palpitante dall'arrivo al Club Sportivo Aspresso , quello che una volta, noi romani, chiamavamo "er circolo da banca" infatti era il circolo ricreativo della Bnl, collocato accanto alle mura ardeatine alle porte di via Cristoforo Colombo direzione mare. Sì, certo, proprio il luogo ha contribuito molto al grande successo della Special Edition, a parere di tutti e in una location così non potevano non esibirsi Grandi Firme che non sono dei campioni della Premier Padel, ma bensì dei giornalisti, quelli più appassionati, quelli che pur di esserci….. Eh si, stiamo trattando infatti l'evento che due, tre volte all'anno coinvolge nomi illustri, firme importanti della nostra comunicazione coinvolti a scendere in campo, sui campi di padel all'interno di prestigiosi circoli.

Non si tratta di una nuova competizione, si tratta del Grandi Firme di una storia che viene da lontano, dal 1986 quando illustri firme del giornalismo italiano appartenenti a testate storiche come La Stampa, Il Messaggero, il Tempo ebbero la brillante idea di sfidarsi su di un campo (allora di pozzolana) con un pallone da prendere a calci. Prendeva così via una storia sportiva durata 30 edizioni dove si sono create amicizie, dove si sono create opportunità lavorative, dove sono nate nuove esperienze e dove si sono creati anche rapporti sentimentali. Poi l’età avanza, le redazioni si diversificano e nascono nuove realtà editoriali, ma il Grandi Firme non chiude, ascolta le richieste dei giornalisti appassionati e converge le proprie attenzioni nello sport che attualmente sta raccogliendo i maggiori successi. Ecco quindi il Padel, ecco quindi il Grandi Firme Padel Nuii.

Venerdì 10 luglio con le temperature calde che ormai ampiamente sopportiamo, 12 squadre si sono vestite il completo giallo Givova e divisi su 4 gironi e 4 campi hanno dato vita ad una serata di sport e divertimento nel pieno spirito di questo torneo. La conduzione microfonica a cura di Massimo Martinelli, volto conosciuto di RaiUno, ha animato i momenti prima, durante e dopo ogni gara e condotto la fase finale delle premiazioni. Come ormai consuetudine da 40 anni, ogni squadra ha cercato di presentarsi al meglio per disputare il torneo e visto che da tre edizioni la coppia Bozzacchi- Semprini era padrona del titolo, sono stati ingaggiati nuovi elementi per far sì che questo predominio avesse termine. Così è stato. La coppia Metalli-Di Felice di RaiUno si è aggiudicata dopo una combattuta Finale Gold la coppa Summer 2026 proprio battendo la formazione di Urania TV.



La finale del Girone Silver invece ha visto la Vittoria di Rai Sport con Pirozzi e Leonori anche loro premiati con bellissime Borse Nuii. Per la prima volta poi il Torneo ha potuto inserire coppie miste e formare un girone con tre coppie in cui spiccavano giocatrici anche di buonissimo livello tant’è che Francesca Cantini del TG5 è stata premiata con la targa Top Player Nuii. Ma la straordinaria storia del Grandi Firme si contraddistingue in tutti quei giornalisti che confermata l’iscrizione conoscono quale potrà essere il loro esito e con la leggerezza di un bimbo che viene chiamato in campo in porta perché manca uno ma purchè di esserci non importa quanti gol prenderà, loro giocano e sorridendo aspettano dal tabellone in quale campo dovranno giocare la prossima. E così con questa leggerezza Fabrizio Innocenti di Ansa sforna un colpo che forse aveva visto più volte fare a Paquito Navarro e si aggiudica la Targa del Gesto Tecnico MSP.

Proprio per questa disponibilità raccolgono un premio Nuii storici atleti del Grandi Firme come Giustiniani, Stolfi e Minutiello. Viene chiamato e premiato da Givova anche Fabrizio Ratiglia del GR1 RAI che nonostante avesse in mente i centimetri di Al Pacino e i risultati non fossero arrivati, anche per colpa del suo amico Emmanuel Milano, se la viveva lo stesso da campione. Questa passione per lo sport, motto di ECOVER sponsor specialista in coperture impianti sportivi che ha voluto associare la sua parga dedicata al Direttore di Milano Finanza Roberto Sommella proprio per come partecipa e come continua la sua passione per lo Sport.

Ma il Grandi Firme Padel ormai da un po' di Edizioni si dedica anche ad attività collaterali come il premio LA GRANDE FIRMA rivolto agli studenti universitari , come l’Ambiente e la Sostenibilità con l’adesione a progetti dell’Associazione WeAre e come l’inclusione con i giornalisti che scendono in campo contro una Rappresentativa in carrozzina. In questa Edizione MIXTO ha purtroppo avuto un inconveniente irrisolvibile e non ha potuto partecipare ma continuerà ad essere al fianco del Grandi Firme. Per il Premio la Grande Firma il tema sottoposto agli studenti era: il giornalismo come punto di riferimento per una società che ha bisogno di continua informazione; un giornalismo che torni ad avere un ruolo adeguandosi all’innovazione dei social media ma mantenendo libertà e responsabilità. L’articolo che si è contraddistinto per la particolarità di scrittura, fluidità e precisione nell’affrontare l’argomento è stato quello di Simona Rossi che dalle mani del Vice Direttore del TG5 Fabio Tamburini ha ricevuto la targa LA GRANDE FIRMA targa a cui è legato il Patrocinio dell’Orgine dei Giornalisti del Lazio.



A proposito di Patrocini, la Manifestazione comune, vista la rilevanza sia sportiva che di settore è sempre patrocinata dalla Regione Lazio e dall’Assessorato allo Sport del Comune di Roma. All’evento era presente come ormai da diverse edizioni il rappresentante Fabio Tocco del Magazine Roma Exclusive e la Rappresentante Gabriela Falzone di CaresisGold leader negli investimenti di lingotti che ha voluto omaggiare con una loro produzione grafica di alto rilievo proprio a Fabio Tamburini di TG5. Il Grandi Firme Padel tornerà a breve….la sfida continua!