Coppa dei Canottieri CBILL, il padel parla Aniene: battuto il CC Roma nella finale della 62ª edizione

La 62ª edizione della Coppa dei Canottieri CBILL ha vissuto nella serata di ieri (22 luglio) il suo epilogo al Circolo Canottieri Lazio , teatro della tradizionale serata delle finali. Accanto all'attesissima finale storica del calcio a 5, grande spazio anche al padel , disciplina ormai protagonista della manifestazione e sempre più seguita dai circoli storici della Capitale. La manifestazione si è svolta dal 22 giugno al 22 luglio , confermandosi uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'estate sportiva romana.

Coppa Canottieri, il CC Aniene torna campione nel padel

A conquistare il titolo è stato il Circolo Canottieri Aniene, che ha superato per 2-0 il Circolo Canottieri Roma, confermando la propria tradizione vincente anche sui campi da padel.

La formazione campione, composta da Alessandro Di Bella, Aldo Severi, Luca Berrettini, Jacopo De Bellis, Mario Gazzella e Roberto Guetta, guidati dal capitano Carlo Perrone, è stata protagonista di una prova di grande solidità che ha permesso all'Aniene di chiudere la sfida senza concedere punti agli avversari.

Una 'rivincita' dopo il ko nella finale dello scorso anno

Per il Circolo Canottieri Aniene, premiato ieri da Fabiola Ronci di Radio Sei, si tratta di un successo che conferma la continuità di rendimento della squadra nelle ultime edizioni. Dopo il trionfo del 2024, infatti, il titolo era passato nel 2025 al Tennis Club Parioli, capace proprio di superare il CC Aniene nell'atto conclusivo. A distanza di un anno, la rivincita è arrivata puntuale, riportando il trofeo nelle bacheche del circolo di Lungotevere dell'Acqua Acetosa.

L'inserimento del padel nel programma della Coppa dei Canottieri continua a riscuotere un crescente interesse, affiancando una tradizione ultrassessantennale che fa della manifestazione organizzata dal Circolo Canottieri Lazio uno dei simboli dello sport tra i circoli storici romani. La finale di ieri ha confermato come il padel rappresenti ormai uno degli appuntamenti più attesi della kermesse, capace di richiamare pubblico e protagonisti in una cornice di grande prestigio.