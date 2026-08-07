Marcos Cambronero: “Importante creare un legame con lo sport”

Ci sono campioni che lasciano il segno con i risultati e altri che lo fanno con le parole. Marcos Cambronero , campione del mondo e tre volte campione d'Europa di padel in carrozzina, appartiene a entrambe le categorie. Lo spagnolo è stato tra i protagonisti della Coppa dei Club, evento internazionale sostenuto da Entain Italia e Regione Lazio e disputato lo scorso 27 giugno al 747 Padel Club di Aprilia nell'ambito delle finali nazionali della Coppa dei Club MSP Italia. In coppia con l'ex calciatore David López Moreno ha conquistato il primo posto, confermandosi uno dei riferimenti mondiali della disciplina.

Il messaggio di Cambronero

«Gioco a padel da circa 28 anni - racconta Cambronero, spiegando come questo sport sia diventato parte integrante della sua vita - Mi piace tantissimo giocare a padel, siamo sempre in campo. Ma mi piace molto anche leggere e viaggiare». Quando si arriva a parlare del valore sociale dello sport, esce fuori il vero significato dell'importanza di mettersi in campo dentro la “gabbia”: «Qualsiasi persona con una disabilità, la cosa più utile che possa fare è giocare a padel – continua il campione spagnolo - per creare un legame con lo sport e riuscire a mettere in secondo piano la disabilità». Un messaggio semplice ma profondo, che sintetizza il percorso di un atleta capace di trasformare lo sport in uno straordinario strumento di inclusione. Cambronero è stato assoluto protagonista nell’evento di Aprilia, sia in campo che fuori: «Questo evento internazionale è uno di quelli che preferisco durante l'anno, perché tutta l'organizzazione ci tratta in modo davvero straordinario – conclude il campione del mondo - Ma la cosa più importante è poter giocare e condividere questa esperienza con persone che hanno disabilità diverse e provengono da tanti Paesi. Quest'anno siamo state sei Nazioni in campo ed è proprio questo l'aspetto che mi piace di più».