Giochi del Mediterraneo, Carolina Orsi e Giorgia Marchetti fanno sognare l'Italpadel

Un feeling che non smette di funzionare ed entusiasmare. Carolina Orsi e Giorgia Marchetti fanno volare l'Italpadel femminile e conquistano la semifinale ai XX Giochi del Mediterraneo , dopo una partita di grande spessore - chiusa 6-1 6-4 - contro le francesi vicecampionesse d'Europa Louise Bahurel e Lucile Pothier . Una rivincita attesa quasi un anno dopo gli Europei dello scorso anno, in cui proprio Bahurel e Pothier conquistarono contro l'Italia un successo che alla fine valse la finale per le francesi, con le azzurre medaglia di bronzo. "Non ho mai superato del tutto quella delusione, per questo oggi ero più carica che mai e ho spinto più che ho potuto", le parole di Marchetti a fine match, a sottolineare il peso di un 'clasico' del padel che ha regalato sempre grande spettacolo, sia nel femminile che nel maschile.

Carolina Orsi: "Siamo molto zen"

Sorridente più che mai anche Carolina Orsi, che nella semifinale di giovedì contro la Spagna si troverà di fronte Patty Llaguno, ex numero uno del mondo, con cui fa coppia nel Premier Padel Tour, il circuito più prestigioso del mondo. "Ne parleremo sicuramente anche prima, stamattina per esempio abbiamo fatto colazione insieme - racconta - Siamo molto 'zen' in questo senso, ma sicuramente in campo ce la giocheremo all'ultimo punto". E sarà una sfida da non perdere, visto che al fianco di Llaguno ci sarà un'altra 'leyenda' del padel, Lucia Sainz, anche lei con un passato da numero uno del ranking mondiale. La coppia numero due del seeding ha superato agevolmente i quarti di finale, superando 6-0 6-1 le tunisine Allani/Chamli. Per Marchetti e Orsi è arrivata poi la festa finale insieme a tutta la squadra e a un'ospite speciale, Roberta Vinci, che si è intrattenuta con le azzurre; poi il saluto al principe Alberto II di Monaco, arrivato nel pomeriggio al Parco del Mediterraneo Salinella per assistere ai quarti di finale.

Il programma dell'Italpadel

L'Italpadel prosegue il suo cammino con un programma azzurro particolarmente ricco che chiuderà i quarti: oggi alle 10 sarà la categoria mista a scendere in campo con Giulia Dal Pozzo e Marco Cassetta, in campo contro i kosovari Krasniqi/Bashota. Alle 18 Dal Pozzo tornerà in campo per il femminile insieme a Carlotta Casali: di fronte, le numero uno del seeding, le portoghesi Sofia Araujo e Ana Nogueira. A seguire un'altra sfida con la Francia, stavolta con Flavio Abbate e Alvaro Montiel contro Dylan Guichard e Bastien Blanqué. A chiudere la serata sarà ancora Marco Cassetta con Simone Iacovino, che troveranno le sorprese egiziane Youssef Hossam e Georges Wakim, capaci di eliminare i numeri uno del tabellone, gli spagnoli Hernandez/Collado.