L'Italpadel maschile fa festa dopo i quarti di finale ai Giochi del Mediterraneo, con Marco Cassetta e Simone Iacovino che raggiungono Flavio Abbate e Alvaro Montiel per la semifinale in programma nella serata di giovedì. Un appuntamento che si preannuncia già indimenticabile per gli azzurri, per una sfida tra compagni di squadra ma anche tra quattro ragazzi grandi amici fuori dal campo. Particolarmente significativa l'intesa subito immediata di Cassetta e Iacovino, coppia inedita per la nazionale maschile, protagonista di un brillante quarto di finale contro gli egiziani Georges Wakim e Youssef Hossam. Di fronte alle sorprese del torneo - capaci di eliminare gli spagnoli numero uno del tabellone, Hernandez/Collado - i due azzurri hanno controllato la velocità e l'aggressività della coppia avversaria fino al 3-3, per poi cambiare marcia e chiudere sul 6-4 il primo set. Tutto facile poi nel secondo, quando Cassetta e Iacovino non hanno più perso un colpo fino al 6-2 finale che ha chiuso il match. Una prestazione maiuscola applaudita da bordocampo proprio da Abbate e Montiel, che dalla vittoria contro i francesi Guichard/Blanqué sono passati subito agli spalti per sostenere i loro prossimi avversari.

Le parole della ct Ferrari

Anche l'abbraccio della ct Marcela Ferrari con i suoi ragazzi è gioia pura. “E’ una grande gioia, sono felice perché i ragazzi hanno giocato due grandi match e hanno meritato questa grande chance. Abbiamo una medaglia matematica e giochiamo per la seconda, siamo felicissimi”. La vigilia verrà gestita come al solito: “Non cambia nulla, ci alleneremo, faremo le analisi tecniche dei match, tutto come al solito. L’unica differenza è che noi dello staff tecnico, io, Filippo e Saverio (Scala e Palmieri, gli assistant coach, ndr) non andremo in panchina. Per la semifinale li lasceremo soli a giocarsi questa bellissima sfida”. Ferrari sottolinea quale sia, al di là del risultato sportivo, la soddisfazione sull’impresa di Iacovino e Cassetta: “Simone è cresciuto tantissimo e oggi possiamo dire che abbiamo un nuovo ragazzo su cui contare per la maglia azzurra. Lui è giovane, inappuntabile per comportamento e atteggiamento, e il lavoro fatto con Saverio e Filippo in questa settimana lo ha fatto crescere moltissimo. Da quando siamo arrivati qui a questo match, i progressi sono stati”, chiude soddisfattissima.