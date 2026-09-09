Italian Padel Awards 2026, il primo premio italiano dedicato al padel

L’evento, ideato dal Corriere dello Sport-Stadio e in programma dalle 18.30, riunirà campioni affermati, giovani italiani e figure legate allo sviluppo del mondo del padel, dentro e fuori dal campo. Più che una semplice premiazione, gli Awards rappresentano una fotografia attuale di come sta cambiando questo sport.

Maxi Sánchez e i giovani italiani tra i protagonisti di questa edizione

Tra i nomi già annunciati per l’edizione 2026 c’è Maxi Sánchez, premiato nella categoria Legend. L’argentino, ex numero uno del mondo, rappresenta una generazione che ha avuto un ruolo importante nell’evoluzione del padel professionistico. Spazio anche ai giovani italiani. Noa Bonnefoy e Michele Brambilla, entrambi classe 2005, riceveranno un riconoscimento nella categoria Italians dopo l’oro conquistato ai FISU World University Championship di Malaga.

Il confronto tra generazioni è uno degli aspetti più interessanti della serata. Per chi gioca a livello amatoriale, osservare i professionisti può essere utile soprattutto per comprendere la gestione degli spazi, la costruzione del punto e le scelte tattiche, più che per tentare di imitare i colpi più spettacolari.

Lo stesso vale per l’attrezzatura. La racchetta utilizzata da un campione non è necessariamente quella più adatta a ogni giocatore: livello tecnico, maneggevolezza, controllo e sensazioni personali restano criteri più importanti del nome associato a un modello.

Gli Italian Padel Awards del 16 settembre metteranno in luce il presente e il futuro del padel, tra campioni già affermati e nuovi talenti italiani.



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