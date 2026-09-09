Cremona Pala Padel Open Vialli: al via il torneo open in memoria di Gianluca Vialli

Al Cremona Pala Padel l'omaggio a Vialli

Un evento che nasce non soltanto dalla voglia di offrire grande sport, ma soprattutto dal desiderio di rendere omaggio a uno dei figli più amati della città. L'iniziativa è stata fortemente voluta da Antonio Cabrini, storico amico di famiglia di Vialli, insieme a Cesare Prandelli, oggi tra i gestori della struttura inaugurata due anni fa e già diventata un punto di riferimento per il padel lombardo. Sebbene il padel non fosse lo sport di Gianluca Vialli, il suo nome rappresenta valori che vanno oltre qualsiasi disciplina: lealtà, eleganza, talento e appartenenza.

Le parole di Cabrini e Prandelli

"L'idea è nata il giorno in cui Gianluca ci ha lasciati - le parole di Antonio Cabrini e Cesare Prandelli -. Avevamo il desiderio di dedicargli qualcosa che rimanesse nel tempo. Cremona deve tantissimo a Vialli e questo Open è il nostro modo di ricordarlo, con lo sport e con la partecipazione della città. Vogliamo che questo torneo cresca ogni anno, coinvolgendo sempre più atleti, pubblico e grandi protagonisti. Gianluca merita un evento all'altezza del suo nome e Cremona ha tutte le caratteristiche per farlo diventare un appuntamento prestigioso".

La collaborazione con Luxury Padel

Inoltre, grazie alla collaborazione con Luxury Padel, il torneo avrà anche una forte componente spettacolare. Lunedì 14 settembre, VIP e personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo si ritroveranno in campo in una speciale tappa celebrativa dedicata proprio a Gianluca Vialli.

Il Cremona Pala Padel, struttura moderna aperta da appena due anni, è stata progettata proprio per ospitare manifestazioni di questo livello. L'evento si inserisce infatti in un momento significativo per la città, impegnata nel percorso di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2029, rafforzando il legame tra sport e promozione del territorio.

Arriva anche in una fase particolarmente delicata per Cremona, ancora alle prese con le conseguenze della violenta grandinata di fine agosto, che ha provocato ingenti danni a edifici, attività e spazi pubblici. Proprio per questo il torneo vuole rappresentare anche un segnale di ripartenza e di partecipazione, riportando in città un grande evento capace di unire comunità, sport e solidarietà.