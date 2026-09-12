EA7 World Legends Padel Tour: trionfo argentino a Roma con Perotti e Saviola, Totti e Rakitic ko in semifinale

Roma è argentina . Diego Perotti e Javier Saviola sono i vincitori della tappa di Roma di EA7 WORLD LEGENDS TOUR 2026 , circuito di padel riservato alle Legends del calcio il cui presidente è Alessandro Moggi.

Diego Perotti ha vinto “in casa” , avendo giocato per quattro stagioni nella Roma, mentre Javier Saviola ha vissuto una parentesi italiana in carriera nella stagione 2014-2015, con la maglia dell’Hellas Verona (nel suo palmares successi con River Plate, Real Madrid, Benfica, Siviglia e Olympiakos).

“Il livello della competizione è stato altissimo – ha dichiarato a caldo Perotti – io e Saviola siamo una coppia già rodata, e aver vinto qui in casa, per me, è stato ancora più bello. Come al solito, ci siamo divertiti ed è andato tutto alla grande”.

“Vincere in questa città fantastica rende tutto ancora più magico – ha aggiunto Saviola – ho apprezzato il valore della manifestazione e degli avversari, oltre ad un’organizzazione impeccabile. Come argentini, io e Diego, abbiamo un motto: mai dare una palla per persa. Questa era la nostra mentalità sul campo da calcio e l’abbiamo trasferita sul campo da padel”. In finale Perotti e Saviola hanno battuto Christian Vieri e Tomas Locatelli 9-4.

Si è fermata in semifinale la corsa di Francesco Totti e Ivan Rakitic, sconfitti proprio da Perotti e Saviola in un match infinito e appassionante, che si è chiuso sull’11-9. Ko in semifinale anche gli ex romanisti Vincent Candela e David Pizarro.

Applauditissima dalle centinaia di tifosi presenti allo Sporting Club Due Ponti una leggenda all’esordio nell’EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR: Sergio Busquets, uno dei più forti centrocampisti della storia del calcio, protagonista dei successi di un grandissimo Barcellona.

Perotti e Saviola, con questo successo, hanno staccato il pass per le Finals in programma a novembre a Dubai.

Prossima fermata: Amsterdam, il 15 e 16 ottobre.

EA7 World Legends Padel Tour a Roma: i risultati

Girone di qualificazione

Rakitic-Totti b. Candela-Pizarro 9-7

Vieri-Locatelli b. Saviola-Perotti 9-8

Saviola-Perotti b. Toni-Handanovic 9-5

Candela-Pizarro b. Busquets-Llorente 9-4

Vieri-Locatelli b. Toni-Handanovic 9-5

Rakitic-Totti b. Busquets-Llorente 9-6

Semifinali

Saviola-Perotti b. Rakitic-Totti 11-9

Vieri-Locatelli b. Candela-Pizarro 9-7

Finale

Saviola-Perotti b. Vieri-Locatelli 9-4

I vincitori del 2026

13/14 marzo: Milano – vincitori Vincent Candela e Ivan Rakitic

17/18 aprile: New York – vincitori Luca Toni e Luca Ceccarelli

8/9 maggio: Londra – vincitori Darren Bent e Dwight Gayle

6/7 giugno: Istanbul – vincitori Francesco Totti e Tomas Locatelli

11/12 settembre: Roma – vincitori Diego Perotti e Javier Saviola