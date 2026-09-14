Le stelle del padel brillano su Roma: il 16 settembre gli Italian Padel Awards organizzati dal Corriere dello Sport-Stadio
Roma, 16 settembre 2026 – Le stelle del padel brillano su Roma: gli Italian Padel Awards, gli Oscar del padel organizzati dal Corriere dello Sport-Stadio, giungono alla quinta edizione. Il 16 settembre, nuovamente presso la Tribuna Autorità dello Stadio Olimpico, torna un appuntamento ormai diventato una tappa fissa della fine estate romana, dedicato alla celebrazione del padel e dei suoi grandi protagonisti: dai giocatori ai coach, dai club alle aziende del settore, fino ai personaggi dello sport e dellospettacolo che, come tanti appassionati, si sono fatti conquistare dalla “pala” e dalla “pista” 20x10.Gli Italian Padel Awards saranno presentati dal giornalista Alessandro Lupi, volto di Sky Sport per il padel e Content Director dell’evento. Sul palco si alterneranno inoltre il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni e i rappresentanti della politica e delle istituzioni sportive, da sempre al fianco della manifestazione. Otto le categorie chiamate a celebrare l’eccellenza del padel: “Legend”, “Rising Star”, “Club”, “Coach”,“Team”, “Ambassador”, “Travel” e “Italians”. Quest’ultima vedrà premiati Noa Bonnefoy e Michele Brambilla, medaglia d’oro ai Mondiali Universitari disputati a Malaga nel mese di luglio, insieme a un altro nome che sarà svelato soltanto nel corso della serata.
Grandi nomi sul palco: premi a Goñi, Navarro e al futuro italiano di Sanchez
Garantita la presenza di top player internazionali. Nella categoria “Rising Star” salirà sul palco Aimar Goñi, uno dei profili più interessanti del panorama mondiale, indicato nei mesi scorsi da Arturo Coello, numero uno al mondo, come uno dei possibili futuri protagonisti del circuito Premier Padel e della Nazionale spagnola. Come “Legend”, dopo Bea Gonzalez nell’albo d’oro, sarà premiato niente meno che Paquito Navarro: ungrande campione, ex numero uno del mondo ma, soprattutto, uno dei giocatori più amati dai tifosi di tutto ilmondo, grazie al suo stile di gioco eclettico e alla sua capacità di infiammare gli spalti ogni volta che scende in campo. Roma si innamorò di lui nel 2022, in occasione della prima edizione dell’Italy Major Premier Padel, e ora gli Italian Padel Awards lo riportano nella Capitale per ricevere ancora una volta l’abbraccio del suo pubblico. A proposito di ex numeri uno del mondo, riceverà il premio nella stessa categoria anche Maxi Sanchez, da tutti conosciuto come “El Tiburón”. L’argentino, giunto ormai nella fase finale della sua straordinaria carriera, sarà premiato per quanto fatto in oltre vent’anni sui campi di tutto il mondo e, contestualmente, racconterà il suo nuovo progetto tecnico, che lo porterà a vivere in Italia e a mettere la propria esperienza al servizio della crescita del padel nel nostro Paese. Grande spazio anche alla Nazionale Italiana, che riceverà il premio nella categoria “Team” dopo essersi distinta ai Giochi del Mediterraneo con risultati straordinari.
Tra sport e spettacolo: tutti i riconoscimenti da Albertino a Pardo
Un riconoscimento al valore del gruppo azzurro e a un movimento che continua a crescere e a conquistare sempre maggiore prestigio anche sulla scena internazionale. Nella categoria “Ambassador” saranno premiati Pierluigi Pardo, uno dei giornalisti più istrionici del panorama radiotelevisivo italiano, e l’attrice Anna Safroncik, che vedremo nelle prossime settimane tra i protagonisti del talent show di Rai 1 “Ballando con le Stelle”. Fa il suo esordio nell’edizione 2026 la categoria “Travel”, pensata per premiare chi può essere considerato un autentico apripista nel settore dei viaggi legati al padel. Padel Travel Costa del Sol, oggi semplicemente Padel Travel, ha infatti iniziato a organizzare trasferte a tema per appassionati di tutto il mondo già nel 2018,quando il padel era ancora agli inizi della sua vertiginosa crescita internazionale. Il premio “Club” verrà assegnato alla Golden Goose Arena di Milano, una struttura che si è rapidamente affermata come punto di riferimento per gli appassionati di tutta Italia, tanto da diventare una vera e propria destinazione per chi visita il capoluogo lombardo per giocare a padel e vivere l’esperienza di uno dei club più riconoscibili e “cool” d’Italia. A ritirare il premio sarà Demetrio Albertini, leggenda del calcio italiano che, con la sua Milano City Padel, gestisce la parte sportiva della struttura. Torna anche quest’anno la categoria “Coach”, con il premio che sarà consegnato a Roberto Agnini. Maestro, allenatore e formatore, partito da Bologna e approdato nella Capitale, ha portato con sé una profonda conoscenza del mondo del padel e oggi è direttore tecnico del C.C. Aniene, con cui ha conquistato 10
campionati di Serie A.
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