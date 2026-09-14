

Roma, 16 settembre 2026 – Le stelle del padel brillano su Roma: gli Italian Padel Awards, gli Oscar del padel organizzati dal Corriere dello Sport-Stadio, giungono alla quinta edizione. Il 16 settembre, nuovamente presso la Tribuna Autorità dello Stadio Olimpico, torna un appuntamento ormai diventato una tappa fissa della fine estate romana, dedicato alla celebrazione del padel e dei suoi grandi protagonisti: dai giocatori ai coach, dai club alle aziende del settore, fino ai personaggi dello sport e dellospettacolo che, come tanti appassionati, si sono fatti conquistare dalla “pala” e dalla “pista” 20x10.Gli Italian Padel Awards saranno presentati dal giornalista Alessandro Lupi, volto di Sky Sport per il padel e Content Director dell’evento. Sul palco si alterneranno inoltre il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni e i rappresentanti della politica e delle istituzioni sportive, da sempre al fianco della manifestazione. Otto le categorie chiamate a celebrare l’eccellenza del padel: “Legend”, “Rising Star”, “Club”, “Coach”,“Team”, “Ambassador”, “Travel” e “Italians”. Quest’ultima vedrà premiati Noa Bonnefoy e Michele Brambilla, medaglia d’oro ai Mondiali Universitari disputati a Malaga nel mese di luglio, insieme a un altro nome che sarà svelato soltanto nel corso della serata.

Grandi nomi sul palco: premi a Goñi, Navarro e al futuro italiano di Sanchez Garantita la presenza di top player internazionali. Nella categoria “Rising Star” salirà sul palco Aimar Goñi, uno dei profili più interessanti del panorama mondiale, indicato nei mesi scorsi da Arturo Coello, numero uno al mondo, come uno dei possibili futuri protagonisti del circuito Premier Padel e della Nazionale spagnola. Come “Legend”, dopo Bea Gonzalez nell’albo d’oro, sarà premiato niente meno che Paquito Navarro: ungrande campione, ex numero uno del mondo ma, soprattutto, uno dei giocatori più amati dai tifosi di tutto ilmondo, grazie al suo stile di gioco eclettico e alla sua capacità di infiammare gli spalti ogni volta che scende in campo. Roma si innamorò di lui nel 2022, in occasione della prima edizione dell’Italy Major Premier Padel, e ora gli Italian Padel Awards lo riportano nella Capitale per ricevere ancora una volta l’abbraccio del suo pubblico. A proposito di ex numeri uno del mondo, riceverà il premio nella stessa categoria anche Maxi Sanchez, da tutti conosciuto come “El Tiburón”. L’argentino, giunto ormai nella fase finale della sua straordinaria carriera, sarà premiato per quanto fatto in oltre vent’anni sui campi di tutto il mondo e, contestualmente, racconterà il suo nuovo progetto tecnico, che lo porterà a vivere in Italia e a mettere la propria esperienza al servizio della crescita del padel nel nostro Paese. Grande spazio anche alla Nazionale Italiana, che riceverà il premio nella categoria “Team” dopo essersi distinta ai Giochi del Mediterraneo con risultati straordinari.