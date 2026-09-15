Premier Padel boom, Dagli 81.000 (+26,5%) di Parigi al record di Buenos Aires. Crescono anche Roma, Milano e Madrid
Le immagini del Philippe-Chatrier tutto esaurito in occasione delle finali dell'Alpine Paris Major, hanno fatto il giro del mondo, con il campo blu ormai non è più una novità in uno dei templi dello sport mondiale, il Roland Garros, dove di solito si gioca a tennis e sulla terra rossa
Un colpo d'occhio impressionante. Parigi, anche quest'anno, ha risposto nel modo migliore al richiamo delle stelle del Padel mondiale. Le immagini del Philippe-Chatrier tutto esaurito in occasione delle finali dell'Alpine Paris Major, hanno fatto il giro del mondo, con il campo blu ormai non è più una novità in uno dei templi dello sport mondiale, il Roland Garros, dove di solito si gioca a tennis e sulla terra rossa. Ma la quinta edizione del Major griffato Premier Padel ha anche sbriciolato un record: sono stati complessivamente 81.000 gli spettatori che sono arrivati al Bois de Boulogne per godersi lo show di Arturo Coello e Agustin Tapia, di Ari Sanchez e Andrea Ustero (vincitori del torneo), ma più in generale di tutte le coppie più forti del pianeta. Un incremento straordinario, di 17.000 ingressi (+26,5%), se si pensa che per il Major 2025 erano stati 64.000 gli spettatori presenti nella settimana parigina.
Un sold out da circa 15.000 fan sullo Chatrier nella giornata delle finali che ha avvicinato lo storico record fatto registrare nel maggio scorso per le semifinali del P1 di Buenos Aires, quando al Parque Roca furono addirittura 16.920 gli spettatori sulle tribune. Quelle che si respirano nelle arene di tutto il mondo, che siano all'aperto o al chiuso, sono atmosfere speciali: soltanto una settimana fa si erano superati i 14.000 in un giorno anche nel P1 di Madrid, e si era andati oltre i 10.000 in un'unica giornata anche nel P1 di Malaga a luglio. Ci si aspettano affluenze simili anche per le Finals che si giocheranno a dicembre al Palau Sant Jordi di Barcellona (i biglietti sono già in vendita) ma, restando in tema di Major, anche il Foro Italico era stato la cornice migliore possibile per le finali del giugno scorso a Roma, con 9.000 spettatori sulle tribune del Centrale, in un Paese come l'Italia dove i numeri del Milano P1 (in programma a ottobre) continuano a impennare, fino agli oltre 35.000 spettatori dell'edizione 2025 in un'arena come l'Allianz Cloud che ha una capienza di circa 5.500 posti.
Una tendenza, quella a giocare in stadi e palazzetti sold out, che caratterizza i tornei Premier Padel in tutto il pianeta: sono stati infatti oltre 600mila gli spettatori che hanno seguito le partite dal vivo dei 23 tornei del 2025, a cui vanno aggiunti quelli che ogni settimana riempiono i club dove si disputano le prove del CUPRA FIP Tour e che seguono anche le competizioni per squadre nazionali. Dove c'è Padel, c'è show, in campo e fuori.
Un sold out da circa 15.000 fan sullo Chatrier nella giornata delle finali che ha avvicinato lo storico record fatto registrare nel maggio scorso per le semifinali del P1 di Buenos Aires, quando al Parque Roca furono addirittura 16.920 gli spettatori sulle tribune. Quelle che si respirano nelle arene di tutto il mondo, che siano all'aperto o al chiuso, sono atmosfere speciali: soltanto una settimana fa si erano superati i 14.000 in un giorno anche nel P1 di Madrid, e si era andati oltre i 10.000 in un'unica giornata anche nel P1 di Malaga a luglio. Ci si aspettano affluenze simili anche per le Finals che si giocheranno a dicembre al Palau Sant Jordi di Barcellona (i biglietti sono già in vendita) ma, restando in tema di Major, anche il Foro Italico era stato la cornice migliore possibile per le finali del giugno scorso a Roma, con 9.000 spettatori sulle tribune del Centrale, in un Paese come l'Italia dove i numeri del Milano P1 (in programma a ottobre) continuano a impennare, fino agli oltre 35.000 spettatori dell'edizione 2025 in un'arena come l'Allianz Cloud che ha una capienza di circa 5.500 posti.
Una tendenza, quella a giocare in stadi e palazzetti sold out, che caratterizza i tornei Premier Padel in tutto il pianeta: sono stati infatti oltre 600mila gli spettatori che hanno seguito le partite dal vivo dei 23 tornei del 2025, a cui vanno aggiunti quelli che ogni settimana riempiono i club dove si disputano le prove del CUPRA FIP Tour e che seguono anche le competizioni per squadre nazionali. Dove c'è Padel, c'è show, in campo e fuori.
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