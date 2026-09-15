Premier Padel boom, Dagli 81.000 (+26,5%) di Parigi al record di Buenos Aires. Crescono anche Roma, Milano e Madrid

Le immagini del Philippe-Chatrier tutto esaurito in occasione delle finali dell'Alpine Paris Major, hanno fatto il giro del mondo, con il campo blu ormai non è più una novità in uno dei templi dello sport mondiale, il Roland Garros, dove di solito si gioca a tennis e sulla terra rossa