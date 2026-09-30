A Perugia il grande padel con il FIP Gold tra campioni e leggende del calcio

Più di 100 giocatori e giocatrici provenienti da 10 paesi, di cui quasi la metà presenti nella top 100 mondiale e 20 nell'élite dei primi 30 del pianeta. Perugia è pronta a vivere una settimana di grande padel con il FIP Gold Mediolanum Padel Cup, in programma da mercoledì 30 settembre fino a domenica 4 ottobre alla Padel Arena. L'evento, a ingresso gratuito per il pubblico, rappresenta delle categorie competitive più prestigiose della Federazione Internazionale Padel, nonché la terza più importante in Italia dopo il Major di Roma e il Premier Padel P1 di Milano. In palio un montepremi di 50.000 euro e 150 punti per il ranking mondiale.

I big in campo: le stelle mondiali e i campioni azzurri a Perugia Il torneo porterà sui campi umbri una entry list di altissimo livello. Nel tabellone maschile spiccano i numeri uno del seeding, lo spagnolo Jairo Bautista (numero 25 del mondo, fresco della semifinale al Madrid P1) e il brasiliano Lucas Bergamini (19), al debutto in coppia. Spazio anche ai campioni del mondo argentini Alex Chozas e Sanyo Gutierrez, a Juan Tello, Maxi Arce, alle leggende Maxi Sanchez e Miguel Lamperti, oltre agli azzurri Lorenzo Di Giovanni e Aris Patiniotis.