A Perugia il grande padel con il FIP Gold tra campioni e leggende del calcio
Più di 100 giocatori e giocatrici provenienti da 10 paesi, di cui quasi la metà presenti nella top 100 mondiale e 20 nell'élite dei primi 30 del pianeta. Perugia è pronta a vivere una settimana di grande padel con il FIP Gold Mediolanum Padel Cup, in programma da mercoledì 30 settembre fino a domenica 4 ottobre alla Padel Arena. L'evento, a ingresso gratuito per il pubblico, rappresenta delle categorie competitive più prestigiose della Federazione Internazionale Padel, nonché la terza più importante in Italia dopo il Major di Roma e il Premier Padel P1 di Milano. In palio un montepremi di 50.000 euro e 150 punti per il ranking mondiale.
I big in campo: le stelle mondiali e i campioni azzurri a Perugia
Il torneo porterà sui campi umbri una entry list di altissimo livello. Nel tabellone maschile spiccano i numeri uno del seeding, lo spagnolo Jairo Bautista (numero 25 del mondo, fresco della semifinale al Madrid P1) e il brasiliano Lucas Bergamini (19), al debutto in coppia. Spazio anche ai campioni del mondo argentini Alex Chozas e Sanyo Gutierrez, a Juan Tello, Maxi Arce, alle leggende Maxi Sanchez e Miguel Lamperti, oltre agli azzurri Lorenzo Di Giovanni e Aris Patiniotis.
Il torneo femminile: caccia alle teste di serie Virseda e Fassio
Nel tabellone femminile gli occhi sono puntati su Carolina Orsi - numero 29 FIP, forte di nove medaglie con la Nazionale, compreso il bronzo del mese scorso ai Giochi del Mediterraneo - in campo con l'ex numero uno al mondo Patty Llaguno come seconda coppia del seeding. Seguono la talentuosa Giulia Dal Pozzo (26), anche lei bronzo ai Giochi del Mediterraneo, con Nuria Rodriguez, mentre tra le altre azzurre in gara figurano Carlotta Casali e Martina Parmigiani, all'inseguimento delle teste di serie numero uno Veronica Virseda e Martina Fassio. Tra le atlete di casa spiccano la classe 2009 Matilde Minelli e Sophie Caruso, e tra i talenti NextGen ecco anche Noa Bonnefoy e Michele Brambilla, le promesse argentine Juani Rubini e Santino Contreras e la diciottenne spagnola Raquel Eugenio.
Show per il pubblico: Candela, Marchegiani, Di Canio e Moscardelli si sfidano in campo
Grande attesa infine per la giornata di domenica con la "Vip ProAm Exhibition": a scendere in campo per una sfida a colpi di racchetta aperta al pubblico saranno quattro grandi ex campioni del calcio: Vincent Candela, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Davide Moscardelli.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS