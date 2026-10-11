Dal Pozzo-Marchetti, subito derby azzurro al Milano Premier Padel P1. Ecco il sorteggio degli italiani

Prima il bronzo conquistato agli Europei dello scorso anno, poi le medaglie arrivate ai Giochi del Mediterraneo poco meno di due mesi fa. Giulia Dal Pozzo e Giorgia Marchetti hanno condiviso da compagne alcuni dei momenti più belli dell'Italpadel femminile, ma stavolta - all'Oysho Milano Premier Padel P1 - si troveranno di fronte da avversarie nel primo turno di uno dei tornei più importanti del mondo. Il sorteggio all'Allianz Cloud ha regalato un nuovo derby azzurro dopo quelli del 2022, 2024 e 2025, tutti nel tabellone maschile; una 'tradizione' che si conferma a meno di un mese dai Mondiali di Doha (2-7 novembre) al quale voleranno sia Dal Pozzo che Marchetti. A Milano Giulia, numero 26 del mondo, giocherà con la spagnola Nuria Rodriguez, con la quale quest'anno ha conquistato la storica semifinale al Major di Roma e quella al P2 di Valladolid, mentre Marchetti sarà al fianco di Lara Arruabarrena; in palio, il passaggio agli ottavi di finale e una possibile sfida di lusso contro la "leyenda" Ale Salazar, al suo ultimo appuntamento a Milano prima del ritiro a fine anno, e Aranzazu Osoro, una delle stelle della nazionale argentina che pure sarà a Doha il mese prossimo.

Come Dal Pozzo e Marchetti, il sorteggio ha portato anche l'altra azzurra Carolina Orsi e la compagna Patty Llaguno nella parte alta del tabellone, la stessa delle numero uno del mondo Gemma Triay e Delfi Brea. All'esordio, la campionessa romana numero 30 del Ranking FIP e la ex numero uno del mondo incontreranno Sofia Saiz e Marta Talavan, con un potenziale incrocio ai quarti di finale proprio contro Triay-Brea.