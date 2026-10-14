Lampo d’azzurro a Milano: Carolina Orsi vola agli ottavi. “Felice di aver regalato una gioia ai tifosi”

L’applauso del pubblico dopo il match point accompagna la vittoria di Carolina Orsi nel debutto all’Oysho Milano Premier Padel P1. Dopo un day1 complicato nel maschile, l’italiana, fresca della convocazione in Nazionale per il Mondiale in Qatar, ha battuto, insieme a Patty Llaguno, Marta Talavan e Sofia Saiz in tre set 4-6 6-3 6-2. “Sono contenta di questa vittoria, non era una partita semplice – ha detto Orsi -. Era una sfida contro due avversarie che avevo già affrontato su questo campo l’anno scorso: insieme a Martina Fassio avevamo vinto dopo oltre due ore di gioco. Il primo set non è andato male, ma non abbiamo approfittato di alcune occasioni. Sono contenta della reazione e di aver regalato una gioia al pubblico italiano”.



Nella prossima sfida Orsi e Llaguno affronteranno la coppia che le ha battute nella semifinale del FIP Gold di Perugia a inizio ottobre: Jimena Velasco e Raquel Eugenio. I precedenti tra le due coppie sono in parità, sull’1-1, perché Orsi e Llaguno si erano imposte nel Premier Padel P1 di Madrid. “Vanno studiate bene perché sono in fiducia: hanno battuto una testa di serie. È una partita molto più complicata di quello che potrebbe sembrare, quindi non va presa sottogamba. Ma è una partita alla nostra portata”. Se dovessero vincere, Carolina Orsi e Patty Llaguno sfiderebbero, salvo sorprese, le teste di serie numero uno Gemma Triay e Delfi Brea. “Sicuramente sarebbe una grande emozione giocare un quarto di finale: sarebbe la prima volta per me. Ma prima pensiamo alla prossima partita”.