Online il FIP World Padel Report 2026. Oltre 40 milioni di giocatori, campi a +20% e il nuovo studio sull'impatto economico

Dopo il debutto dei big all’Allianz Cloud, dove fino a domenica è in programma l’Oysho Milano Premier Padel P1, la FIP, Federazione Internazionale Padel, ha pubblicato l’edizione 2026 del FIP World Padel Report (disponibile sul sito www.padelfip.com), lo studio globale che sintetizza l’evoluzione del Padel, analizzandone in profondità tutti gli aspetti. Tra le novità di quest’anno, il ‘World Padel Impact’, realizzato in collaborazione con OpenEconomics e che studia l’impatto economico generato dal Padel nei diversi paesi attraverso cinque principali parametri: valore affitto dei campi, realizzazione degli impianti di gioco, attrezzatura tecnica, tornei e spesa complessiva per Paese, da cui emerge come il Padel generi PIL per 8,6 miliardi di euro, con ogni euro speso nel Padel che vale 1,26 euro di PIL. La spesa annuale generata dall’industria globale del Padel è di 6,84 miliardi di euro, con 13,07 miliardi di euro di produzione economica e oltre 235mila posti di lavoro. E ancora, il numero di giocatori attivi nel mondo ha superato quota 40 milioni, con una crescita di campi superiore al 20%, per un totale di oltre 91mila (14mila in più rispetto a un anno fa).



“Il FIP World Padel Report 2026 ci restituisce, ancora una volta, l’immagine di uno sport in piena e continua espansione – ha spiegato il presidente della FIP, Luigi Carraro –. Aumentano i giocatori e le giocatrici, i club e i campi, i Paesi nei quali il nostro sport è praticato e le Federazioni Nazionali che ne accompagnano lo sviluppo. Cresce la dimensione amatoriale, che rappresenta la straordinaria base del nostro movimento, e cresce allo stesso tempo il Padel professionistico, sempre più internazionale, competitivo e capace di raggiungere nuovi pubblici e nuovi mercati. Tra queste due dimensioni esiste un ponte fondamentale: quello dei giovani e dei nuovi talenti. Investire nelle nuove generazioni significa costruire il futuro del Padel. Il World Padel Impact, invece, è un ulteriore passo nella conoscenza e nella comprensione del nostro movimento: il Padel non rappresenta soltanto un grande fenomeno sportivo e sociale, ma anche un ecosistema capace di generare nuove opportunità economiche”.



All’interno, infine, le sezioni “Growth of Padel in the World” con un’analisi approfondita dello sviluppo del Padel a livello continentale, FIP International Competitions con una panoramica della storia e dei numeri dei quattro circuiti FIP (CUPRA FIP Tour, Qatar Airways Premier Padel, FIP Promises e FIP Beyond) e FIP Ranking, con un’analisi completa delle classifiche maschili e femminili.