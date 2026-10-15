Padel, Scialò e Meschini sul tetto d’Italia: sono loro i campioni nazionali ASPLI 2026

MONTESILVANO (Pescara) – Sono Andrea Scialò , in forza alla Polizia Locale di Torino, e Armando Meschini , della Polizia Locale di Anzio, i nuovi campioni italiani ASPLI di padel nella categoria maschile. La coppia ha conquistato il titolo al termine del 4° Campionato Nazionale di Padel ASPLI, disputato dal 4 all’8 ottobre presso il Colors Play District di Montesilvano . La manifestazione ha riunito 24 coppie provenienti da 13 città italiane, dando vita a giornate di sport, confronto e aggregazione tra appartenenti alle Polizie Locali di tutta Italia.

Dopo una prima fase articolata in otto gironi da tre coppie, il campionato è entrato nel vivo con gli incontri a eliminazione diretta. In semifinale, Scialò e Meschini hanno superato nettamente i torinesi Simonetti e Virgilio con il punteggio di 6-0, 6-1, guadagnandosi l’accesso alla finalissima. Dall’altra parte del tabellone, la coppia di San Severo composta da Nicolò Michele Leggieri e Gianluigi Olivieri aveva conquistato il pass per la finale battendo D’Alessandro e Zaini per 6-2, 6-2. L’ultimo atto ha premiato la solidità e l’esperienza della coppia Torino-Anzio, capace di imporsi in due set e di laurearsi Campione d’Italia ASPLI 2026 nella categoria maschile. Il terzo posto è andato a Stefano D’Alessandro e Paolo Zaini.

Roma protagonista: due titoli e vittoria nella classifica a squadre

Ottimi risultati anche per la rappresentativa romana, protagonista assoluta della competizione. Nella categoria femminile, Valeria Nappo e Alessandra Romano hanno conquistato il titolo nazionale superando in finale la coppia fiorentina composta da Camilla Puccini e Daniela Benvenuti. Nel torneo misto, ancora una volta Roma sul gradino più alto del podio grazie a Valeria Nappo e Andrea Leoni, che hanno vinto il derby contro Francesco Fraschetti e Alessandra Romano con un netto 6-1, 6-1. La medaglia di bronzo è andata ai fiorentini Duccio Maschio e Daniela Benvenuti. La supremazia romana è stata confermata anche dalla classifica generale del torneo a squadre: Roma prima con 139 punti, davanti a Torino, seconda con 62 punti, e San Severo, terza con 50 punti.

Spazio anche ai tabelloni di consolazione

Il campionato ha offerto occasioni di confronto e soddisfazioni anche nelle competizioni parallele. Il tabellone Bronze è stato vinto da Daniele Vacondio e Luca Zambelli, che hanno superato in finale la coppia triestina formata da Sebastiano Pisani e Matteo Braida.

Nel tabellone Silver, successo per i bresciani Giacomo Timpano e Renato Ghirardi, vittoriosi sui torinesi Gianluca Porcelli ed Edoardo Sartore. Il tabellone Gold ha invece premiato i romani Francesco Fraschetti e Andrea Leoni, che hanno avuto la meglio nel derby contro Cristian Sansalone e Fabio Sebastianelli.

Meschini e Nappo i migliori giocatori del campionato

A completare il quadro dei riconoscimenti individuali, il premio di miglior giocatore della manifestazione è stato assegnato ad Armando Meschini, rappresentante di Anzio, mentre il riconoscimento di miglior giocatrice è andato a Valeria Nappo, della Polizia Locale di Roma. La cerimonia conclusiva si è svolta presso il Grand Hotel Adriatico di Montesilvano. Alla premiazione hanno preso parte il vicepresidente ASPLI Luigi Lanzetta, il commissario tecnico nazionale ASPLI Padel Daniele Vacondio, l’istruttore di padel di secondo livello FITP Andrea Scialò e il comandante della Polizia Locale di Montesilvano, Nicolino Casale. Il Campionato Nazionale ASPLI si conferma così un’importante occasione per promuovere lo sport tra gli appartenenti alle Polizie Locali, rafforzando i legami tra colleghi di diverse città e valorizzando i principi di partecipazione, lealtà e spirito di squadra che accompagnano ogni competizione sportiva.