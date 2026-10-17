Fognini e LeBron, che incontro a Milano: "È il mio preferito"
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"Il mio preferito? Juan Lebron, l’ho conosciuto a Madrid e ci siamo dati appuntamento per giocare qui a Milano, non so quando ma contaci, giocheremo”. Fabio Fognini, grande fan “del calcetto" ci racconta che il padel gli piace molto da spettatore dal vivo o in tv: "Sì, ho poche occasioni per giocare e oggi non ho fatto in tempo a venire a vedere i due fenomeni (Tapia e Coello ndr), ma tra poco gioca Juan e sarà un piacere tifare per lui". Mentre parliamo con Fognini a Casa Padel, la lounge hospitality del torneo, appena aldilà di una parete divisoria Juan Lebron si gode un momento di relax prima di scendere in campo, seguendo il match del Centrale sul megaschermo.
È un attimo chiedere a Fabio se ha voglia di salutare Lebron. Ovviamente “sì”. L’abbraccio è caloroso, la chiacchierata piena di sorrisi ed entusiasmo, un feeling naturale tra due grandi campioni e una ‘pareja’ che alla fine si dà appuntamento il prima possibile “per giocare finalmente una partita insieme”. Fortunato chi potrà assistere al debutto della coppia Fognini-Lebron, forse al club Padel8 - sempre a Milano - forse altrove. Poi, un salto allo stand dello sponsor di Juan e via a seguire i match sul Centrale, in attesa della sfida tra Juan e Augsburger contro Edu Alonso e Aimar Goñi. Insieme a Fognini, un bel po’ di stelle del pallone e la tribuna vip di Oysho Milano Premier Padel P1 in un attimo è tra San Siro o l’Olimpico e il Centrale del Foro Italico. Serginho, Dario Marcolin, German Denis, Cristian Brocchi, Nic Amoruso e, ovviamente, Fabio Fognini. Un dream team di fan del padel – e di giocatori eccellenti con la ‘pala’ – guidati da un grande tennista italiano. What else?
È un attimo chiedere a Fabio se ha voglia di salutare Lebron. Ovviamente “sì”. L’abbraccio è caloroso, la chiacchierata piena di sorrisi ed entusiasmo, un feeling naturale tra due grandi campioni e una ‘pareja’ che alla fine si dà appuntamento il prima possibile “per giocare finalmente una partita insieme”. Fortunato chi potrà assistere al debutto della coppia Fognini-Lebron, forse al club Padel8 - sempre a Milano - forse altrove. Poi, un salto allo stand dello sponsor di Juan e via a seguire i match sul Centrale, in attesa della sfida tra Juan e Augsburger contro Edu Alonso e Aimar Goñi. Insieme a Fognini, un bel po’ di stelle del pallone e la tribuna vip di Oysho Milano Premier Padel P1 in un attimo è tra San Siro o l’Olimpico e il Centrale del Foro Italico. Serginho, Dario Marcolin, German Denis, Cristian Brocchi, Nic Amoruso e, ovviamente, Fabio Fognini. Un dream team di fan del padel – e di giocatori eccellenti con la ‘pala’ – guidati da un grande tennista italiano. What else?
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