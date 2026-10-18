NWG Arena apre le porte: a Prato la nuova casa degli sport di racchetta con Maxi Sánchez

Prato accende i riflettori su NWG Arena , il nuovo polo sportivo che ha aperto ufficialmente le sue porte ieri, sabato 17 ottobre, con un intero weekend dedicato allo sport e agli appassionati. Una struttura di nuova concezione, pensata per diventare un punto di riferimento per il padel e gli sport di racchetta e per offrire un'esperienza che unisce allenamento, benessere e socialità. Con un elemento distintivo di assoluto prestigio: NWG Arena è la casa sportiva italiana di Maxi Sánchez , ex numero uno del ranking mondiale e tre voltecampione del mondo di padel.

Ideata dall'imprenditore Manuele Lo Conte, NWG Arena nasce con una visione che va oltre il tradizionale centro sportivo. Il cuore della struttura è rappresentato dagli sport di racchetta, con 12 campi da padel, 3 da tennis e 4 da pickleball,un’arena centrale con 450 posti a sedere , ma l'offerta comprende anche spazi dedicati alla preparazione atletica, al fitness, alla fisioterapia e al recupero fisico. Non mancano aree per il benessere e la ristorazione, con l'obiettivo di creare un ambiente capace di accogliere atleti, famiglie e appassionati, dal livello amatoriale a quello agonistico. A sostenere il progetto come title sponsor e partner strategico è NWG Italia , azienda pratese attiva nel settore delle energie rinnovabili.

I campioni scendono in campo

A rendere NWG Arena una realtà particolarmente interessante nel panorama nazionale è innanzitutto la presenza di Maxi Sánchez, ex numero uno al mondo e tre volte campione del mondo di padel. El Tiburón, come è conosciuto il campione argentino, porta a Prato il talento e l'esperienza maturata ai vertici del circuito mondiale, mettendoli a disposizione di giocatori e allenatori. Ad arricchire ulteriormente il progetto è Ariel Mogni, tecnico di grande esperienza internazionale, maturata anche nel circuito Premier Padel, il cui contributo rappresenta un valore aggiunto per la qualità dell'insegnamento e la crescita sportiva degli atleti. Una combinazione di eccellenza sportiva e competenze tecniche che si tradurrà in allenamenti, clinic e attività formative, offrendo agli appassionati e ai giovani talenti l'opportunità di confrontarsi con professionisti di altissimo livello. L'Arena ospita inoltre il quartier generale di NWG Padel Evolution, progetto dedicato alla formazione e allo sviluppo del padel italiano.

Un weekend da protagonisti

L'inaugurazione del 17 e 18 ottobre sarà una festa dello sport, con un programma che coinvolgerà tutte le anime del centro. Ieri, alle 10, il taglio del nastro ha dato ufficialmente il via alle celebrazioni. Sui campi spazio ai tornei di padel e tennis, alle sessioni di prova del pickleball e a un appuntamento speciale con Daniele Bracciali, ex tennista professionista, che scenderà in campo con gli appassionati.



Oggi, domenica 18 ottobre, l'attenzione si concentrerà sulle semifinali e finali del torneo di padel, disputate nell'Arena in un'atmosfera da grande evento, con la premiazione affidata ad Ariel Mogni e la partecipazione di Maxi Sánchez. Nel corso del weekend sono previste anche attività dedicate al fitness, allo yoga, al pilates e al benessere, oltre a esibizioni e iniziative per coinvolgere un pubblico di tutte le età.

Sport e futuro

NWG Arena si presenta così come un nuovo spazio di riferimento per il territorio, ma con uno sguardo rivolto al panorama sportivo nazionale. Un luogo dove convivono discipline diverse, servizi e competenze specialistiche, con l'ambizione di rendere lo sport un'esperienza completa e accessibile. E dove la presenza di campioni internazionali come Maxi Sánchez può diventare un'opportunità concreta di crescita per i giocatori di domani.