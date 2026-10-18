Oysho Milano Premier Padel P1, è ancora record di spettatori: 38.794 presenze all’Allianz Cloud. Social boom: +25%

Si è chiusa con un nuovo record di presenze la quinta edizione dell’Oysho Milano Premier Padel P1, confermando la centralità di Milano nel panorama internazionale di questa disciplina. Nel corso dell'intera settimana, a partire dal 12 ottobre, le tribune dell’Allianz Cloud hanno registrato 38.794 spettatori, un incremento del 9,3% rispetto al 2025 e del 43,6% rispetto alla prima edizione del 2022. A tracciare il bilancio della kermesse è Marco Gamberale, CEO di NSA Group, organizzatore del torneo, che ha sottolineato l'evoluzione del pubblico: "I numeri premiano lo spettacolo e l’esperienza organizzativa, ma c’è da sottolineare come il pubblico dell’Allianz sia cresciuto dal punto di vista della cultura sportiva sul padel. Chi viene a vedere il torneo oggi sa tutto su giocatori e giocatrici e vive lo spettacolo in modo più profondo in virtù di una chiara conoscenza tecnica".



Tra le personalità presenti all’Allianz Cloud, il presidente della Federazione Internazionale Padel, Luigi Carraro, con Nasser Al Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain e di Qatar Sports Investments (QSI), il fondo proprietario di Premier Padel. Presente anche Martina Riva, assessora allo Sport e al Turismo del Comune di Milano. Tanti gli sportivi illustri: da Manuel Akanji e Nicolò Barella ad Assane Diao, da Serginho a Fabio Fognini e alla ex star della NFL Tre Boston; e ancora, Andrea Barzagli, Claudio Marchisio, Dario Marcolin, German Denis, Cristian Brocchi, Nic Amoruso, Demetrio Albertini, Esteban Cambiasso, Simon Kjaer, Paolo Zanetti, Fabio Borini, l’ex Psg Layvin Kurzawa, Alessandro Budel e Toma Basic. Una presenza che testimonia l’appeal del torneo anche al di fuori del pubblico strettamente legato al padel.



In forte crescita le performance web e social del torneo: con 1.467.094 milioni di pagine visitate sui siti di riferimento del torneo - www.milanopremierpadel.com e www.padelfip.com - il dato balza del 20,1% rispetto allo scorso anno, con 186 paesi raggiunti (+19,2%) e 164.864 utenti unici (+21%). Le impression sui social sono passate dai 42,4 milioni dello scorso anno ai 53,1 milioni dell’edizione 2026 (+25%).