Premier Padel Milano: Coello-Tapia e Sanchez con Ustero, trionfi e anello

Alla Milano Premier Padel P1, Coello e Tapia tornano sul trono di Milano. Ari Sanchez nella storia: titolo con Ustero e record come Triay e Salazar. Parigi, Rotterdam, Dusseldorf, ora Milano. Quattro titoli di fila, tre nelle ultime tre settimane: nessuno sembra in grado di fermare Arturo Coello e Agustin Tapia, campioni anche all’Allianz Cloud come accaduto nel 2024. Titolo, trofeo e Champions’ Rings’ (gli anelli in stile Nba e Nfl) per Coello e Tapia, ma anche per Ari Sanchez e Andrea Ustero, che degli ultimi quattro tornei ne hanno vinti tre: con il trionfo a Milano, Ari raggiunge tra l’altro Gemma Triay e Ale Salazar in testa alla classifica delle donne più titolate di sempre (58). Record per Sanchez, altro record per l’Oysho Milano Premier Padel P1, che ha fatto registrare 38.794 spettatori, +9,3% rispetto all’edizione 2025. Juan Lebron e Leo Augsburger, che l’unico titolo della stagione lo hanno conquistato a Bruxelles, avevano perso gli ultimi dieci set contro Coello e Tapia, ma grazie a un break nel quinto game del primo set erano riusciti a interrompere la serie negativa, sperando di spingersi oltre. Se Coello e Tapia hanno centrato il quarto titolo di fila, Ari Sanchez e Andrea Ustero sono tornate a trionfare dopo Parigi e Rotterdam e una settimana dopo la sconfitta di Dusseldorf.

Le parole di Tapia e Coello "Grazie mille al pubblico di Milano, vincere qui è una grande soddisfazione - le parole di Coello - .È stata una partita molto difficile, anche perché nel primo set Leo e Juan hanno giocato meglio di noi. Avevamo una sola chiave per vincere: continuare a giocare, ed è quello che abbiamo fatto". "Una settimana incredibile, in una città bellissima - ha aggiunto Tapia -. Abbiamo corso, lottato, dato tutto quello che avevamo, nel terzo set della terza finale in tre settimane, e ce l'abbiamo fatta. Siamo felici per questo titolo, ora è il momento di riposare un po'".