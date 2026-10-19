NWG Padel Evolution un nuovo modello per il Padel italiano

È da questa domanda che prende forma NWG Padel Evolution , il progetto ideato da Antonio Rainone con l’obiettivo di costruire un nuovo modello per la crescita del padel italiano. Un sistema che mette in relazione club, allenatori, giocatori, formazione e tecnologia attraverso un metodo condiviso, capace di accompagnare ogni atleta nella conoscenza del proprio gioco e nella costruzione di un percorso di evoluzione.

Non soltanto agonismo, quindi. Il modello è pensato anche per chi scende in campo per passione e vuole capire meglio il proprio livello, riconoscere i punti di forza, individuare le aree sulle quali lavorare e misurare nel tempo i propri progressi. Coaching tecnico, mentalità sportiva e analisi della performance diventano così parti di uno stesso percorso.

Il metodo

Al centro del progetto c’è la direzione tecnica di Maxi Sánchez, ex numero uno del ranking mondiale e tre volte campione del mondo con la Nazionale argentina.

Sánchez non presta semplicemente il proprio nome all'iniziativa, ma partecipa direttamente allo sviluppo della metodologia di NWG Padel Evolution, trasferendo l’esperienza maturata ai massimi livelli internazionali attraverso una presenza costante fatta di allenamenti, clinic, masterclass, formazione e confronto con tecnici e giocatori.

Il cuore operativo del progetto è la NWG Arena di Prato, casa sportiva italiana del campione argentino e luogo nel quale il modello viene sviluppato e applicato. Ma la prospettiva guarda oltre i confini dell’Arena: l’obiettivo è costruire una rete nazionale di club gemellati che possano condividere metodologie e strumenti, mantenendo centrale il ruolo degli allenatori e valorizzando il lavoro svolto quotidianamente nelle singole realtà territoriali.

L'intelligenza artificiale entra in campo

Uno degli elementi più innovativi di NWG Padel Evolution è l’integrazione di AiBall, tecnologia di intelligenza artificiale sviluppata specificamente per il padel e certificata dalla FIP (Federazione Internazionale Padel) e dal circuito professionistico Premier Padel.

Attraverso telecamere installate sul campo, il sistema analizza partite e allenamenti trasformando ciò che accade durante il gioco in informazioni utili: tipologia e velocità dei colpi, precisione, posizionamento e copertura del campo. Dati che permettono di osservare la performance da una prospettiva nuova, comprendere con maggiore precisione dove intervenire e che permette di avere un livello di gioco da monitorare nel tempo.

La tecnologia, però, non sostituisce l'allenatore o il maestro. Lo affianca. Statistiche, indicazioni personalizzate e video di sintesi diventano strumenti a disposizione del tecnico per leggere meglio la prestazione e costruire insieme al giocatore un percorso basato anche su elementi oggettivi.

Lo sguardo al futuro

Ed è proprio nella capacità di creare un sistema che la visione di NWG Padel Evolution diventa più ambiziosa. Accanto al percorso rivolto ai giocatori di ogni livello c'è infatti un obiettivo di lungo periodo: individuare e accompagnare la crescita dei giovani talenti italiani.

L'idea di Antonio Rainone è costruire progressivamente una rete di centri capace di intercettare il talento sul territorio e permettere ai giovani di continuare a crescere nei propri club, mettendo a loro disposizione metodo, competenze, formazione e tecnologia. Una visione che punta a creare le condizioni perché nuovi giocatori italiani possano sviluppare pienamente il proprio potenziale e arrivare, un giorno, a competere stabilmente ai vertici del padel internazionale.

Perché l'evoluzione del movimento non passa soltanto dalla ricerca del prossimo campione. Passa dalla capacità di far crescere meglio ogni giocatore.

Maxi Sánchez, l'esperienza del numero uno

Argentino, classe 1986, Maxi Sánchez ha raggiunto il numero uno del ranking mondiale nel 2018 e ha conquistato con la Nazionale argentina i Campionati Mondiali del 2016 e del 2022. Oggi è direttore tecnico di NWG Padel Evolution e ha scelto la NWG Arena di Prato come propria casa sportiva in Italia.