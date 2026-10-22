Padel Experience Business, a Ostia il grande padel incontra lo spettacolo: in campo anche Batistuta e Maxi Sanchez

C'è chi gioca per vincere, chi per divertirsi e chi, tra una volée e uno smash, trova anche l'occasione per stringere nuove relazioni. E proprio da questa idea nasce Padel Experience Business (PEB) , l'appuntamento in programma sabato 5 dicembre al Padel X4 di Ostia, alle porte di Roma. Una giornata che promette di riunire appassionati, professionisti e imprenditori attorno a un campo, con la possibilità di giocare accanto ad alcuni protagonisti del circuito internazionale. Sport, spettacolo e networking, dunque, ma con un denominatore comune: la passione per una disciplina capace di abbattere le distanze, anche quelle che normalmente separano campioni e dilettanti.

Si entrerà nel vivo dalle 10.30 con la fase a gironi, dopo l'accoglienza dei partecipanti. Quattro le partite garantite a ciascun iscritto al torneo, prima di lasciare spazio alle semifinali e alle finali delle categorie Gold e Silver, previste nel pomeriggio. In palio premi che spaziano da un viaggio a Dubai a un weekend benessere in Umbria. Ma il momento più atteso arriverà alle 18, quando quattro giocatori di primo piano del padel internazionale si affronteranno in un match esibizione. Nel mezzo, una pausa dedicata agli incontri e alle relazioni professionali. L'ingresso per gli spettatori è gratuito, previa registrazione, mentre le esperienze di gioco con i professionisti prevedono quote dedicate.

Maxi Sanchez e Batistuta ospiti d'onore

A impreziosire l'appuntamento saranno soprattutto Maxi Sanchez e Gabriel Omar Batistuta. Il primo è stato numero uno del ranking mondiale di padel, ha conquistato 22 titoli professionistici e un titolo iridato con l'Argentina. Il secondo, per tutti il Batigol, non ha bisogno di presentazioni: uno degli attaccanti più amati del calcio internazionale, protagonista di una carriera che in Italia lo ha visto lasciare il segno soprattutto con le maglie di Fiorentina e Roma. Sanchez sarà tra i protagonisti delle esperienze sul campo, mentre Batistuta parteciperà come ospite d'onore. Due presenze che aggiungono prestigio a una manifestazione costruita attorno all'incontro tra sportivi di ogni livello.

Non solo padel

Per chi sogna di condividere il campo con i professionisti, PEB propone una serie di esperienze esclusive, con quote di partecipazione differenziate in base al giocatore scelto. E c'è spazio anche per le aziende, attraverso formule di sponsorizzazione e partnership che offrono visibilità e occasioni di networking. Con una possibilità in più: convertire la quota d'iscrizione in crediti pubblicitari per promuovere il proprio marchio. Tutte le informazioni, le disponibilità e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito ufficiale della manifestazione.