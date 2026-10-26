Padel, dal 27 ottobre a Torino il FIP Gold: in campo i top player mondiali e i protagonisti dell'Italpadel

Dal 27 ottobre al 1° novembre il Palavillage di Grugliasco ospita il FIP Gold Mediolanum Padel Cup di Torino, torneo della Federazione Internazionale Padel organizzato con il patrocinio della Regione Piemonte. Dopo la categoria Silver dello scorso anno, la tappa piemontese sale di livello e diventa uno degli appuntamenti più importanti in Italia, alle spalle del Major di Roma e del Premier Padel P1 di Milano. In palio un montepremi di 50.000 euro e 150 punti per il Ranking FIP, con ingresso gratuito per il pubblico per tutta la settimana.



Sono attesi quasi 200 giocatori e giocatrici provenienti da oltre dieci Paesi. Nel tabellone maschile spiccano Alex Chozas, campione del mondo nel 2024 con l'Argentina, e il connazionale Juani Rubini, classe 2006. In campo anche lo spagnolo Javi Barahona, finalista al FIP Gold di Siviglia insieme all'argentino Nacho Piotto, e la coppia spagnola formata da Pol Hernandez e Manuel Castaño, rispettivamente 22 e 18 anni. Tra i protagonisti figurano inoltre José Diestro e Alvaro Cepero, campioni d'Europa in carica con la Spagna.



L'Italia sarà rappresentata nel maschile da Lorenzo Di Giovanni, argento agli Europei del 2024 e bronzo nel 2025, in coppia con Giuseppe Fino. Nel tabellone femminile le prime teste di serie sono le spagnole Bea Caldera e Carmen Goenaga, entrambe nella top 20 del ranking FIP. Attesa anche per Lucia Sainz, ex numero uno del mondo, e per Noa Canovas, numero 32 del ranking. Tra le azzurre ci sarà Carlotta Casali, medaglia d'argento agli Europei 2024, bronzo nel 2025 e terza ai Mondiali del 2024 con la nazionale italiana, che giocherà con la spagnola Nerea Guerra.



Il torneo offrirà spazio anche ai giovani talenti italiani e internazionali. Tra questi Noa Bonnefoy, oro ai Mondiali universitari FISU di Malaga dello scorso luglio, e lo spagnolo Bentahor Espino, 16 anni e campione del mondo junior con la propria nazionale. In campo anche l'argentino Santino Contreras, classe 2010, e le azzurrine Matilde Minelli e Camilla Livioni Il programma si aprirà martedì 27 ottobre con le qualificazioni, mentre il primo turno del tabellone principale è previsto giovedì. Domenica 1° novembre è in programma anche la “Vip Pro Am Exhibition”, con quattro ex calciatori: Nicola Amoruso, Mark Iuliano, Luca Marchegiani ed Enrico Annoni.