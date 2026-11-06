Exclusive Padel Cup: a Bergamo la terza tappa del circuito Msp e intesa San Paolo. Nel weekend in Campo Doni, Carrera, Maspero e Zenoni

Dopo le prime due tappe disputate a Roma e Trani , e in attesa di quella di chiusura al Pro Green Padel di Parma (28-29 novembre), la Exclusive Padel Cup – giunta alla sua sesta edizione – fa tappa nel ‘gioiello’ di Cristiano Doni, che ha deciso di chiamare il club con il suo storico numero di maglia, il 27. Con lui, in campo ci saranno altre due colonne dell’Atalanta tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 come Cristian Zenoni e Massimo Carrera, l’ex Samp, Cremonese e Torino Riccardo Maspero e l’ex Chievo Nicholas Frey. Completano il parterre de roi a Bergamo l’ex tennista (ora apprezzato talent) Claudio Mezzadri , l’ex pallavolista Claudio Galli (un altro dei protagonisti della ‘Generazione di fenomeni’) e l’ex campione di atletica Gennaro Di Napoli .

Iscrizioni da record per la tappa di Bergamo del circuito amatoriale riservato alla categoria ‘non classificati’ o mai classificati oltre la terza, quarta e quinta fascia ed è diviso in tre categorie: maschile, femminile e misto. E per esaltare lo spirito della competizione, nel segno del fair play, le coppie si arbitreranno da sole, con la supervisione dei direttori di gara di MSP. In campo, tra gli altri, anche Martin Materassi e Valentina Silenzi (figlia di Andrea, ex giocatore del Torino), che proseguono il loro ‘giro d’Italia’ seguendo la Exclusive Padel Cup dopo aver già vinto nel misto le tappe di Roma e Trani.

I premi

Il circuito Exclusive Padel Cup premierà i finalisti di ogni categoria a ogni tappa con premi speciali e materiale tecnico firmato Babolat. Il premio finale sarà offerto da Intesa Sanpaolo, main sponsor del torneo. Per info e iscrizioni, www.exclusivepadelcup.com.

Le dichiarazioni

Per il sesto anno consecutivo Intesa Sanpaolo è main sponsor del circuito, una collaborazione vincente come sottolinea Tiziana Lamberti, responsabile Wealth Management & Protection Banca dei Territori Intesa Sanpaolo: «Exclusive Padel Cup è un’occasione per promuovere i valori dello sport, della condivisione e del benessere, creando momenti di incontro e relazione tra le persone. Da sempre attenta agli interessi e agli stili di vita dei propri clienti, Intesa Sanpaolo, attraverso Carta Exclusive, offre servizi ed esperienze pensati per arricchire la loro quotidianità. Come Banca dei Territori, risponde ogni giorno alle esigenze delle persone, sostenendole nelle scelte di risparmio e di finanza personale».

«Dopo Roma e Trani, ecco Bergamo, per un altro weekend di grande padel nella ‘casa’ di un amico e di un grande calciatore come Cristiano Doni – sottolinea Claudio Briganti, responsabile nazionale padel di MSP Italia –. La Lombardia, e quindi anche Bergamo, è diventata una delle regioni dove il padel è più diffuso e popolare, e siamo felici di ‘debuttare’ in questa città con la Exclusive Padel Cup, diventata ormai un appuntamento fisso e un’eccellenza nel calendario dei tornei amatoriali più apprezzati della stagione, per lo spirito competitivo ma soprattutto per quello aggregativo. Un aspetto, questo, che nella pratica del padel è assolutamente prioritario e che rende questa disciplina sempre più popolare».

«Siamo entusiasti di annunciare, per il quarto anno consecutivo, il rinnovo della nostra sponsorship tecnica per l’Exclusive Padel Cup, un torneo che si distingue per la sua qualità e professionalità. Siamo orgogliosi di contribuire a questo evento, fornendo premi significativi e rinnovando la nostra presenza attraverso la fornitura delle palle ufficiali del torneo. Siamo pronti a vivere insieme momenti emozionanti e a celebrare il gioco, i valori di sportività e la comunità che si unisce attorno a questo meraviglioso sport, tutte caratteristiche che si sposano appieno con la filosofia e la mission del marchio Babolat», ha dichiarato Roberto Guerini, Country Manager di Babolat Italia.