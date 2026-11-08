Bloko Padel Tour, finale a Roma con Materazzi. In campo anche Fisichella per un'esibizione

Il Bloko Padel Tour ha concluso a Roma la sua prima stagione internazionale, portando al SiGMA World le sfide decisive del circuito promosso da Blokotech. Il Gran Finale del 4 novembre, alla Fiera Roma, ha riunito i giocatori qualificati dopo le tappe di Buenos Aires, Malta, Miami e Città del Messico, con Marco Materazzi nel ruolo di ambasciatore ufficiale.

Nella categoria “Beginner” hanno vinto Rommel Bucheli ed Edu Molina, davanti a Yosef Kamel e Ronaldo Molina. Tra gli “Advanced”, successo di Borja Jimenez e Francisco Amat, con Nicolas Castearena e Andres Troelsen secondi. Il Padiglione 9 ha ospitato un campo, aree dedicate agli incontri e spazi di intrattenimento.

Il programma ha coinvolto anche il Press Padel Tour by Agimeg, mentre il 3 novembre Giancarlo Fisichella ha partecipato a un’emozionante esibizione durante il torneo riservato ai giornalisti a cui ha partecipato anche il Corriere dello Sport. Materazzi ha sottolineato il valore aggregativo dell’iniziativa: “Il padel è uno sport che unisce le persone, ed è esattamente ciò che questo tour è riuscito a fare”. Il circuito tornerà nel 2027 con sei appuntamenti, in collaborazione con SiGMA: Barcellona il 18 gennaio, Buenos Aires il 15 marzo, San Paolo il 5 aprile e Malta il 3 maggio, poi Città del Messico e il Grand Finale di Roma. Confermate le categorie Beginner e Advanced, con punti per qualificarsi alla conclusione della stagione. Dietro il progetto sportivo c’è una realtà tecnologica attiva a livello internazionale nel gaming, che ha sviluppato la propria presenza in Sud America attraverso le piattaforme.