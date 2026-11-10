Padel, al via il FIP Silver di Como: in campo gli azzurri protagonisti al Mondiale e le stelle internazionali
Oltre 200 atleti da 15 Paesi, più di 30 giocatori e giocatrici tra i primi 100 del ranking mondiale e numerosi protagonisti della FIP World Cup appena conclusa a Doha
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Padel, al via il FIP Silver di Como: in campo gli azzurri protagonisti al Mondiale e le stelle internazionali
Oltre 200 atleti da 15 Paesi, più di 30 giocatori e giocatrici tra i primi 100 del ranking mondiale e numerosi protagonisti della FIP World Cup appena conclusa a Doha. Il grande padel internazionale torna a Como per il FIP Silver Mediolanum Padel Cup, in programma fino a domenica 15 novembre sui campi del The Padel Resort. In calendario, per il terzo anno consecutivo, il torneo del CUPRA FIP Tour, il circuito internazionale della Federazione Internazionale Padel, una delle categorie competitive più prestigiose. L'ingresso per il pubblico sarà gratuito per tutta la durata della manifestazione.
Tra i nomi più attesi c'è quello di Giulia Sussarello, numero 84 del ranking mondiale, che giocherà nella sua città insieme a Emily Stellato. Le due azzurre arrivano dalla medaglia di bronzo alla FIP World Cup di Doha, il Mondiale di padel appena concluso, risultato che ha portato l'Italia femminile sul podio alle spalle delle superpotenze Spagna e Argentina. "Sarà bellissimo giocare nella mia città con la mia gente, gli amici e i miei familiari a sostenermi a bordocampo. Anche se da giocatrice professionista giro il mondo, il ritorno a casa è sempre speciale", ha dichiarato Sussarello.
Nel tabellone femminile saranno presenti anche altre protagoniste della Nazionale italiana, come Caterina Baldi, Clarissa Aima e Martina Parmigiani, oltre a Carlotta Casali. Tra le giocatrici internazionali spiccano la spagnola Lucia Sainz, ex numero uno del mondo, la connazionale Letizia Manquillo, ventenne già vincitrice di 17 titoli internazionali, l'argentina Daiara Valenzuela, vicecampionessa mondiale nel 2024, e la francese Alix Collombon, numero uno del suo Paese e protagonista a Doha.
Anche il tabellone maschile vedrà in campo diversi giocatori reduci dalla FIP World Cup. Tra gli italiani ci saranno Flavio Abbate, Marco Cassetta e Michele Brambilla, tutti protagonisti del quarto posto conquistato dalla Nazionale a Doha. Insieme a loro, l'argentino Alex Chozas, campione del mondo a squadre nel 2024, il connazionale Juani Rubini, lo spagnolo José Diestro, campione d'Europa nel 2025, e altri nomi di primo piano del circuito internazionale, tra cui José Jimenez e Alex Arroyo. Spazio anche ai giovani talenti, con una presenza significativa della NextGen internazionale. Tra gli italiani figurano Gabriele Laurino e Stefano Indomenico, entrambi medaglia di bronzo all'ultima FIP Junior Euro Padel Cup. In campo anche lo spagnolo diciassettenne Alvaro Bartolomé, oltre ad altri prospetti emergenti come il sedicenne Bentahor Espino e il francese Oliver Guy de Chamisso.
A completare il programma, domenica, sarà la "Vip Pro Am Exhibition", con quattro ex protagonisti del calcio italiano: Nicola Amoruso, Alessandro Budel, Marco Borriello e Antonio Candreva. I quattro si affronteranno in una partita di esibizione, prima delle finali del FIP Silver.
Oltre 200 atleti da 15 Paesi, più di 30 giocatori e giocatrici tra i primi 100 del ranking mondiale e numerosi protagonisti della FIP World Cup appena conclusa a Doha. Il grande padel internazionale torna a Como per il FIP Silver Mediolanum Padel Cup, in programma fino a domenica 15 novembre sui campi del The Padel Resort. In calendario, per il terzo anno consecutivo, il torneo del CUPRA FIP Tour, il circuito internazionale della Federazione Internazionale Padel, una delle categorie competitive più prestigiose. L'ingresso per il pubblico sarà gratuito per tutta la durata della manifestazione.
Tra i nomi più attesi c'è quello di Giulia Sussarello, numero 84 del ranking mondiale, che giocherà nella sua città insieme a Emily Stellato. Le due azzurre arrivano dalla medaglia di bronzo alla FIP World Cup di Doha, il Mondiale di padel appena concluso, risultato che ha portato l'Italia femminile sul podio alle spalle delle superpotenze Spagna e Argentina. "Sarà bellissimo giocare nella mia città con la mia gente, gli amici e i miei familiari a sostenermi a bordocampo. Anche se da giocatrice professionista giro il mondo, il ritorno a casa è sempre speciale", ha dichiarato Sussarello.
Nel tabellone femminile saranno presenti anche altre protagoniste della Nazionale italiana, come Caterina Baldi, Clarissa Aima e Martina Parmigiani, oltre a Carlotta Casali. Tra le giocatrici internazionali spiccano la spagnola Lucia Sainz, ex numero uno del mondo, la connazionale Letizia Manquillo, ventenne già vincitrice di 17 titoli internazionali, l'argentina Daiara Valenzuela, vicecampionessa mondiale nel 2024, e la francese Alix Collombon, numero uno del suo Paese e protagonista a Doha.
Anche il tabellone maschile vedrà in campo diversi giocatori reduci dalla FIP World Cup. Tra gli italiani ci saranno Flavio Abbate, Marco Cassetta e Michele Brambilla, tutti protagonisti del quarto posto conquistato dalla Nazionale a Doha. Insieme a loro, l'argentino Alex Chozas, campione del mondo a squadre nel 2024, il connazionale Juani Rubini, lo spagnolo José Diestro, campione d'Europa nel 2025, e altri nomi di primo piano del circuito internazionale, tra cui José Jimenez e Alex Arroyo. Spazio anche ai giovani talenti, con una presenza significativa della NextGen internazionale. Tra gli italiani figurano Gabriele Laurino e Stefano Indomenico, entrambi medaglia di bronzo all'ultima FIP Junior Euro Padel Cup. In campo anche lo spagnolo diciassettenne Alvaro Bartolomé, oltre ad altri prospetti emergenti come il sedicenne Bentahor Espino e il francese Oliver Guy de Chamisso.
A completare il programma, domenica, sarà la "Vip Pro Am Exhibition", con quattro ex protagonisti del calcio italiano: Nicola Amoruso, Alessandro Budel, Marco Borriello e Antonio Candreva. I quattro si affronteranno in una partita di esibizione, prima delle finali del FIP Silver.
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