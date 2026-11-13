Marcela Ferrari traccia il bilancio dopo il Mondiale di Doha: "Sono orgogliosa dell'Italia"   

Dal bilancio del Mondiale di Doha alla crescita del movimento azzurro, passando per le sfide necessarie per colmare il divario con Spagna e Argentina. Marcela Ferrari, ct della Nazionale italiana , traccia un quadro del presente e del futuro del padel azzurro, analizzando risultati, prospettive e margini di miglioramento, con uno sguardo alle nuove generazioni e al percorso verso l'élite mondiale.

Partiamo dal Mondiale di Doha: quali aspetti l'hanno soddisfatta maggiormente e su quali, invece, ritiene che ci sia ancora da lavorare per ridurre il divario con Spagna e Argentina?

«Sono molto orgogliosa di entrambe le nostre Nazionali, maschile e femminile. È stata una grande soddisfazione vedere come le ragazze siano rimaste unite nei momenti più difficili, in particolare nella sfida contro la Francia. Confermarsi sul podio per la quarta volta consecutiva è un risultato di cui essere orgogliosi. Nel maschile, invece, resta un po' di amaro in bocca, contro il Portogallo abbiamo avuto la possibilità di conquistare il bronzo. Tuttavia, restare tra le prime quattro squadre al mondo rappresenta comunque un ottimo risultato. Per avvicinarci a Spagna e Argentina, però, serve ancora compiere un ulteriore salto di qualità. Dobbiamo acquisire maggiore ritmo e imparare a prendere le decisioni giuste sotto pressione, capire quando costruire il gioco e quando accelerarlo, oltre a muoversi in maniera coordinata in coppia. La capacità di leggere il gioco è ciò che permette di vincere le partite».

Il padel italiano sta vivendo una fase di grande crescita: mai due azzurri erano arrivati così in alto nel ranking Fip, con Dal Pozzo al numero 23 e Abbate al numero 47. Quali sono oggi i principali punti di forza e le criticità?

«Giulia e Flavio si sono guadagnati questa posizione attraverso i risultati ottenuti nel circuito. La loro esperienza rappresenta un esempio per tutti i giovani che si allenano in Italia. Tra i nostri punti di forza vedo il lavoro svolto dai circoli e dalla Fitp unita alla possibilità di confrontarsi con giocatori di livello internazionale anche attraverso i tornei organizzati in Italia. La sfida è riuscire a portare un numero sempre maggiore di atleti a competere con continuità a quei livelli. Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo curare meglio il collegamento tra ciò che viene allenato quotidianamente e quello che poi serve effettivamente in gara».

Guardando al futuro, quali prospettive vede per il padel italiano?

«Vedo ancora un grande margine di crescita. Tutti gli atleti si stanno allenando bene, dedicando maggiore attenzione alla preparazione fisica, al supporto psicologico e a tutti gli altri aspetti fondamentali per la crescita di un atleta. Uno dei passaggi più delicati, a mio avviso, arriva quando si esce dalla categoria Under 18. Dobbiamo essere in grado di dare continuità al percorso, creando opportunità per allenarsi con giocatori più esperti, confrontarsi con ritmi di gioco differenti e scegliere le competizioni più adatte al proprio momento di crescita. Sono convinta che, continuando a lavorare in questo modo, i nostri giocatori e le nostre giocatrici potranno regalare grandi soddisfazioni al nostro Paese».