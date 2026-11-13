Il lato rosa del Padel: "Le donne stanno iniziando ad emergere"

Trentasei anni, due figli piccoli e una vita da organizzare tra famiglia e lavoro. Ma per Rebecca De Tollis, consigliera del Comitato Provinciale Msp Italia di Roma, il padel è molto più di una passione. È infatti un'occasione di crescita, impegno e condivisione. Il suo incontro con il padel nasce quasi per caso, durante il periodo post Covid, grazie al marito. Poi arriva l'ingresso nel mondo Msp, dove oggi rappresenta un punto di riferimento per i circoli e per l'organizzazione dei tornei. Un percorso che racconta anche una presenza femminile sempre più significativa in un ambiente storicamente dominato dagli uomini. «Ho sempre fatto sport fin da piccola e negli ultimi anni ho visto un cambiamento - racconta -. A livello dirigenziale il mondo sportivo è stato prevalentemente maschile, ma le donne stanno iniziando a emergere. Prima la situazione era più sbilanciata, oggi vedo anche tante strutture gestite proprio da donne». Un'evoluzione che passa anche attraverso nuove responsabilità e opportunità.

Il suo percorso Eletta consigliera circa un anno e mezzo fa, Rebecca De Tollis non nasconde la soddisfazione per la fiducia ricevuta dalle associazioni affiliate. «È stata una sorpresa, non mi aspettavo così tanti voti. Ho capito che il lavoro che porto avanti con passione viene apprezzato e riconosciuto. Il mio impegno si traduce soprattutto nella gestione delle competizioni e nel rapporto diretto con i circoli affiliati, sugli aspetti burocratici e pratici dei tornei, tra cui la Coppa dei Club, il Palio dei Circoli e l'Exclusive Padel Cup. Ma tra le esperienze che ricordo con maggiore orgoglio ce n'è una che unisce proprio il padel alla solidarietà. Quattro anni fa ho proposto di organizzare un torneo di beneficenza. Non pensavo che la mia idea venisse accolta così rapidamente».