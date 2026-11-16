Padel FIP Silver Como, l'azzurra Sussarello trionfa a casa sua con Emily Stellato: “In campo siamo come sorelle e non molliamo mai”
Dall'emozione mondiale a quella di casa, dal bronzo conquistato alla FIP World Cup in Qatar a un titolo che le consacra ancora di più nella storia del padel italiano
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Dall'emozione mondiale a quella di casa, dal bronzo conquistato alla FIP World Cup in Qatar a un titolo che le consacra ancora di più nella storia del padel italiano. Giulia Sussarello ed Emily Stellato conquistano il FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Como, una delle ultime tappe della stagione 2026 della Federazione Internazionale Padel, e lo fanno nel modo più bello per la giocatrice comasca: davanti al pubblico di casa, sul campo del Padel Resort dove aveva già festeggiato il successo due anni fa. Per la 'Queen' Sussarello è una gioia doppia, condivisa con la compagna di tante sfide in azzurro e sui circuiti internazionali.
Il percorso verso il titolo è passato anche dal derby azzurro in semifinale contro Clarissa Aima e Caterina Baldi, le compagne con cui avevano condiviso il bronzo mondiale in Qatar, superate 7-6 6-1. In finale, Stellato e Sussarello hanno dovuto affrontare una battaglia di tre set e quasi tre ore per avere la meglio (6-3 6-7 6-3) sulla spagnola Carmen Castillon e Lorena Vano. In campo ha prevalso la forza mentale della coppia italiana, capace di superare anche i momenti più complicati di una finale combattuta punto su punto. Stellato e Sussarello hanno avuto più di un'occasione per chiudere in due set: nel secondo sono andate a servire per il match sul 5-4 e sul 6-5 e hanno avuto anche due match point nel tie-break, vinto 10-8 da Castillon e Vano. Nel terzo set le azzurre sono scivolate sotto 2-0 e poi 3-1, ma hanno trovato la reazione decisiva infilando cinque game consecutivi. Al termine, l'abbraccio liberatorio tra le due e la standing ovation del pubblico
Per Sussarello è il dodicesimo titolo nel CUPRA FIP Tour, il circuito internazionale della Federazione Internazionale Padel: un primato tra le giocatrici italiane. Per Stellato si tratta invece dell'undicesimo trofeo, il quinto conquistato nel 2026 proprio in coppia con Giulia. "Dopo quel tie-break durissimo nel secondo set non è stata tanto una questione di trovare le energie, quanto di guardarci negli occhi – racconta Emily Stellato –. Sappiamo di esserci l'una per l'altra in campo, come due sorelle, e non molliamo mai. Questa è la nostra forza, soprattutto mentale. Volevamo vincere e non avremmo mai mollato". Anche Giulia Sussarello sottolinea la capacità della coppia di reagire dopo il tie-break perso: "All'inizio del terzo set c'è stato un momento di sconforto, ci siamo un po' deconcentrate e demoralizzate.Non era facile ricominciare. A un certo punto, però, ci siamo guardate e ci siamo dette: “Il momento di andare verso il basso è finito, adesso torniamo a salire”. La nostra forza è sapere che, quando arriva quel momento difficile, entrambe siamo in grado di reagire".
Il percorso verso il titolo è passato anche dal derby azzurro in semifinale contro Clarissa Aima e Caterina Baldi, le compagne con cui avevano condiviso il bronzo mondiale in Qatar, superate 7-6 6-1. In finale, Stellato e Sussarello hanno dovuto affrontare una battaglia di tre set e quasi tre ore per avere la meglio (6-3 6-7 6-3) sulla spagnola Carmen Castillon e Lorena Vano. In campo ha prevalso la forza mentale della coppia italiana, capace di superare anche i momenti più complicati di una finale combattuta punto su punto. Stellato e Sussarello hanno avuto più di un'occasione per chiudere in due set: nel secondo sono andate a servire per il match sul 5-4 e sul 6-5 e hanno avuto anche due match point nel tie-break, vinto 10-8 da Castillon e Vano. Nel terzo set le azzurre sono scivolate sotto 2-0 e poi 3-1, ma hanno trovato la reazione decisiva infilando cinque game consecutivi. Al termine, l'abbraccio liberatorio tra le due e la standing ovation del pubblico
Per Sussarello è il dodicesimo titolo nel CUPRA FIP Tour, il circuito internazionale della Federazione Internazionale Padel: un primato tra le giocatrici italiane. Per Stellato si tratta invece dell'undicesimo trofeo, il quinto conquistato nel 2026 proprio in coppia con Giulia. "Dopo quel tie-break durissimo nel secondo set non è stata tanto una questione di trovare le energie, quanto di guardarci negli occhi – racconta Emily Stellato –. Sappiamo di esserci l'una per l'altra in campo, come due sorelle, e non molliamo mai. Questa è la nostra forza, soprattutto mentale. Volevamo vincere e non avremmo mai mollato". Anche Giulia Sussarello sottolinea la capacità della coppia di reagire dopo il tie-break perso: "All'inizio del terzo set c'è stato un momento di sconforto, ci siamo un po' deconcentrate e demoralizzate.Non era facile ricominciare. A un certo punto, però, ci siamo guardate e ci siamo dette: “Il momento di andare verso il basso è finito, adesso torniamo a salire”. La nostra forza è sapere che, quando arriva quel momento difficile, entrambe siamo in grado di reagire".
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