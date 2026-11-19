“ PADELNESS. La prima fiera italiana del padel e del fitness ” torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 20 al 22 novembre 2026 . Un appuntamento giunto al terzo anno che cresce e si rinnova, ampliando spazi e contenuti e assumendo una nuova veste: PADELNESS E SPORT – Fiera Internazionale dello Sport e del Benessere . Una scelta legata sia al ruolo di Napoli come Capitale Europea dello Sport del 2026, sia alla crescente presenza di aziende che operano a 360 gradi nel mondo sportivo. Due media partnership prestigiose per l’edizione 2026 di Padelness e Sport: Rainews.it content partner e Radio Italia solomusicaitaliana .

Resta centrale la vocazione educativa della manifestazione, che promuove uno stile di vita sano attraverso il connubio tra sport, salute e benessere, con particolare attenzione a informazione, formazione, competizione, inclusione, sostenibilità e prevenzione. Pensata per un pubblico ampio ed eterogeneo, dagli imprenditori agli atleti professionisti, dagli appassionati agli amatori e ai semplici curiosi, la fiera, che coinvolge anche il mondo universitario e offre agli studenti occasioni di confronto con importanti protagonisti del settore, è stata anticipata dal progetto “Padelness on the road”, con tornei organizzati nei circoli sportivi di tutta Italia ed eventi itineranti multidisciplinari.

Nata nel 2024 come Fiera Nazionale del Padel e del Fitness, Padelness si è progressivamente affermata come un evento di richiamo nazionale e internazionale, capace di coinvolgere visitatori provenienti da numerose città italiane e dall'estero. Un percorso in sintonia con la visione policentrica dell'amministrazione comunale, che punta a valorizzare anche Napoli Ovest come polo sportivo e turistico.

Padelness e Sport, progetto ideato e realizzato dalla ASD Kemy e da Eventi in Mostra Srl, con il patrocinio del Comune di Napoli, sostenuto dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli e promosso dall’Assessorato allo Sport e alle Pari opportunità del Comune di Napoli, e il patrocinio di CONI Campania, Sport e Salute, Università degli Studi di Napoli Parthenope, Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI), USSI Campania, SUGC Sindacato Unitario Giornalisti Campania, CIWAS Confederazione Italiana Wellness e Attività Sportive per la Salute, Confcommercio Campania e Anci Campania, è stato presentato nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo dall’Assessora comunale al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato, dall’Assessora comunale allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante, dall’Assessora regionale allo Sport e alle Politiche giovanili Fiorella Zabatta, dal presidente della Mostra d’Oltremare Remo Minopoli, dagli ideatori e organizzatori Padelness e Sport Marianna Perruno e Massimiliano Esofaco.

RAINEWS.IT CONTENT PARTNER - La manifestazione si avvale della media partnership di RaiNews.it, in qualità di Content Partner, a conferma dell’importanza di una comunicazione capillare e di un’informazione di qualità. La collaborazione contribuirà a dare visibilità ai contenuti, ai protagonisti e ai principali appuntamenti dell’evento, favorendone la diffusione e il racconto attraverso i canali digitali. Una partnership che rafforza il valore comunicativo dell’iniziativa e ne amplia le opportunità di visibilità presso il pubblico.

RADIOITALIA SOLOMUSICA ITALIANA, seconda radio in Italia secondo i dati Audiradio 2026, è radio partner di Padelness e Sport. Dal 1982 è un punto di riferimento per la promozione della musica italiana, attraverso radio, televisione, piattaforme digitali e social. Da sempre sostiene il connubio tra musica e sport, affiancando le eccellenze sportive italiane. Vanta una lunga esperienza nell'organizzazione di grandi eventi e concerti, tra cui il celebre RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO. Con questa partnership, Radio Italia porta a Padelness e Sport la propria energia, la passione per la musica italiana e il sostegno ai grandi eventi sportivi.