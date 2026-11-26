Trentacinque anni di attività, una storia costruita attraverso comunicazione, relazioni e capacità di innovare, ma soprattutto uno sguardo rivolto al futuro. Il Gruppo BSG , con il CEO Roberta Ceccarelli che in occasione dell'evento ha lanciato il progetto "Squisitus" dedicato alle eccellenze agro-alimentari, ha celebrato lo scorso weekend al Due Ponti Sporting Club di Roma il proprio 35° anniversario con due giornate all'insegna del padel, dell'intrattenimento e della solidarietà.

A fare da cornice alla manifestazione è stato appunto il circolo romano, gestito dai fratelli Pietro ed Emanuele Tornaboni , che ha accolto ospiti e partecipanti con la propria atmosfera esclusiva, unendo eleganza, qualità degli spazi e attenzione all'ospitalità. Proprio in occasione del 35° anniversario del Gruppo BSG , è andata in scena la BCC Roma Five Padel Cup , un evento glamour-sportivo che ha riunito personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e dell'imprenditoria.

Un evento per celebrare il percorso dell’azienda e per condividere sul campo con amici, partner e protagonisti del mondo sportivo un traguardo significativo. Tra gli ospiti d'eccezione anche il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, in campo per una giusta causa insieme a tanti ex calciatori e personaggi noti come, tra gli altri, Dario Marcolin, Giuseppe Signori, Ciro Ferrara, Stefano Fiore, Giuliano Giannichedda, Nando Orsi, Igli Tare, Amaurys Perez, Jimmy Ghione, Francesco Arca e Davide Bonolis. A conquistare la vittoria del torneo sono stati Davide Bonolis, figlio del presentatore Paolo (sempre presente nella due giorni per tifare il figlio) e Stefano Fiore, che hanno superato in finale la coppia composta da Giuliano Giannichedda e Jimmy Ghione, al termine di una sfida che ha saputo coniugare agonismo, divertimento e convivialità.

Ma l'appuntamento non è stato soltanto una celebrazione sportiva. La manifestazione ha avuto anche una importante finalità solidale: il torneo è stato infatti organizzato con una raccolta fondi destinata a sostenere progetti di aiuto per i bambini in Tanzania, confermando il valore dello sport come strumento di partecipazione e attenzione verso chi ha più bisogno. Il Due Ponti si è così confermato una location ideale per un evento in cui padel, relazioni e intrattenimento hanno trovato una sintesi perfetta.