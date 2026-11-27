Miguel Lamperti, argentino di Bahía Blanca, classe 1978, è diventato negli anni uno dei volti più riconoscibili e amati del padel internazionale, vincendo anche un mondiale a squadre nel 2016 con l’Argentina. A 48 anni continua ancora a competere nel padel professionistico, dopo una carriera lunghissima. Nel 2026 sarà anche per lui l’ultima stagione in Premier Padel, ma continuerà a giocare qualche torneo FIP con l’obiettivo di diventare un bravo allenatore.

"L’atmosfera, le vibrazioni prima della competizione e tutto ciò che ho fatto in 32 anni. Ciò che non rimpiangerò saranno i viaggi da un paese all’altro per il troppo stress, stanchezza fisica e mentale".

Come ti piacerebbe essere ricordato?

"Come il giocatore che ha cercato di dare sempre il meglio di sé, che ha avuto rispetto dei propri compagni e che ha fatto divertire il pubblico. Al di là delle vittorie, il mio desiderio più grande è essere ricordato come un atleta che esprimeva felicità in campo".

Una riflessione sul padel che stiamo vivendo?

"Il padel sta andando in una direzione di crescita incredibile soprattutto nella fascia amatoriale, ciò che sta accadendo è spettacolare. Di contro, nel circuito professionale, siamo molto lontani da dove dovremmo essere. Credo che ci siano troppi tornei e troppe spese per i giocatori che solo grazie al supporto degli Sponsor, riescono a partecipare".

Su quali Paesi punteresti?

"Sicuramente un ottimo livello lo stiamo vedendo da tempo in Francia, Italia e in quasi tutto il Nord Europa, dove molti ex tennisti si sono convertiti al padel".

Se potessi cambiare una regola?

"È fuori dubbio che la regola più urgente da cambiare sia relativa al servizio. Oggi, con la velocità, il ritmo e la potenza con cui si gioca, non si riesce a trovare una soluzione tecnologica che determini una sanzione per il giocatore quando batte sopra la vita. Inoltre cercherei di non modificare le palline, rendendole sempre più veloci".

Il momento più bello della tua carriera?

"Sicuramente dal 2009 al 2013. Sono sempre stato tra le quattro migliori coppie al mondo, pur non essendo mai arrivato ad essere il migliore (ride). Sono stato sempre un combattente e felice per essere rimasto, per oltre 15 anni, tra i migliori giocatori al mondo".

Un ringraziamento speciale?

"Alla mia famiglia per il sostegno nei tornei in Argentina e quando sono diventato campione del mondo".

Programmi per il futuro?

"Inizierò la carriera da allenatore in una accademia di Madrid e continuerò a giocare qualche torneo del FIP Tour".