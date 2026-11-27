Quale sarà la coppia Campione del Mondo dell’ EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR 2026? Si confermeranno Luca Toni e Luca Ceccarelli, trionfatori nel 2025 a Miami? Oppure qualcuno prenderà il loro posto?

Queste, e altre domande, troveranno risposta il 28 e 29 novembre a Dubai, in occasione delle Finals, cioè del momento più atteso dell’intero circuito mondiale di padel riservato alle leggende del calcio, il cui presidente è Alessandro Moggi; un tour planetario che quest’anno ha vissuto le tappe di Milano, New York, Londra, Istanbul, Roma e Amsterdam, sempre accompagnato da EA7 – Emporio Armani, Title Sponsor e Official outfitter dell’evento fin dalla prima edizione del 2023. E’ il fornitore ufficiale dell’abbigliamento tecnico per le Legends che scendono in campo e per lo staff organizzativo.

EA7 nasce nel 2004 come declinazione sportiva di Emporio Armani. La linea, che fonde ricerca, innovazione e stile, ha sviluppato negli anni una forte identità e propone oggi un abbigliamento tecnico e leisure rivolto ai professionisti dello sport e degli appassionati.

Ad ospitare le partite decisive per il titolo saranno i campi del prestigioso Jumeirah Racquets e Tipsarevic Luxury Tennis dove, fra gli altri, saranno protagonisti il Pallone d’Oro Andriy Shevchenko e tre Campioni del Mondo: oltre a Luca Toni (stella dell’Italia a Germania 2006), anche il francese Vincent Candela (Francia 1998) e lo spagnolo Fernando Llorente (Sudafrica 2010).

“Come ogni anno, siamo arrivati con orgoglio all’epilogo – sono le parole di Alessandro Moggi – cioè alla tappa finale di un percorso in cui abbiamo visto giocare alcune fra le più grandi leggende della storia del calcio. Anche a Dubai, come sempre accade in occasione delle Finals, celebreremo tutte le nostre star durante un grande Galà finale, quest’anno organizzato nella splendida location del Dream”.

Queste le coppie in gara:

- Luca Toni-Luca Ceccarelli (campioni in carica)

-Fernando Llorente-Christian Vieri

-Andriy Shevchenko-Stefano Torrisi

-Marteen Stekelenburg-Rafael van der Vaart

-Darren Bent-Dwight Gayle

-Diego Perotti-Javier Saviola

-Vincent Candela-Tomas Locatelli

-Luigi Di Biagio- Eisa Sharif Al Marzooqi (direttore del Dipartimento Eventi Sportivi presso il Dubai Sports Council)

L'atto conclusivo della stagione a Dubai sarà anche l'occasione per annunciare ufficialmente l'ingresso di ORODEI come nuovo Diamond Sponsor del circuito per il 2027. L’azienda italiana, leader nella compravendita e gestione di metalli preziosi, accompagnerà le leggende del WLPT a partire da queste Finals e per tutta la prossima stagione.

La partnership si tradurrà inoltre in un ricco palinsesto di iniziative per tutta la prossima stagione, tra le quali spiccherà il format “The Legend Circle Presented by Orodei24”: un esclusivo membership club pensato per favorire il networking all’interno della community del tour e non solo.

Siamo estremamente orgogliosi di associare il nostro marchio al World Legends Padel Tour in qualità di Diamond Sponsor, al fianco di un circuito che celebra campioni e icone indimenticabili", dichiara Mauro Esposito, Sponsorship Manager di Orodei. "Il debutto ufficiale alle Finals di Dubai, prestigioso palcoscenico internazionale, è un tassello della visione che, sotto la guida del Presidente Antonio Maesano, stiamo costruendo per rafforzare la presenza globale di Orodei, attraverso scelte strategiche che hanno già coinvolto il mondo del calcio e che oggi si estendono al padel. Lo Sport rappresenta un ecosistema di grande valore, in cui si incontrano atleti, manager e imprenditori: un pubblico a cui Orodei intende offrire soluzioni trasparenti ed esclusive per la tutela del patrimonio attraverso l'oro fisico."

Le prime sfide saranno in programma il 28 novembre, con le qualificazioni, mentre il 29 si disputeranno semifinali e finale.